Ngày 14 - 16/3, sự kiện “Vietnam Developer Collaboration Conference for Korean Companies” (Hội nghị hợp tác nhà phát triển Việt Nam cho các công ty Hàn Quốc) được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, có sự tham gia của một số doanh nghiệp Việt, điển hình là CMC Global - công ty IT Outsourcing Top 2 Việt Nam.

“Khát” nhân sự CNTT trình độ cao ở Hàn Quốc

Những năm gần đây, nhu cầu về các sản phẩm CNTT tại Hàn Quốc gia tăng mạnh mẽ. Đặc biệt, nhu cầu IT Outsourcing của thị trường dự kiến đạt 10,32 tỷ USD vào năm 2023 (theo báo cáo về Thị trường IT Hàn Quốc của Statista); biến nơi đây trở thành “mảnh đất” đầy hứa hẹn cho các start-up nội địa cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm nước ngoài, tiêu biểu là Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đầy tiềm năng, các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là các start-up “trẻ” lại vấp phải “bài toán khó” về chi phí nhân sự CNTT quá cao nhưng không tương xứng với năng lực. Theo thống kê của Glassdoor, mức thu nhập bình quân ngành IT tại Hàn Quốc là 49.188.124 Won/năm (tương đương hơn 900 triệu đồng/năm), cao hơn 1,3 lần so với tổng thu nhập bình quân đầu người tại nước này (theo số liệu tính đến năm 2022). Từ đó, xu hướng thuê nhân sự nước ngoài từ: Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam cho các dự án phát triển phầm mềm đang gia tăng tại Hàn Quốc.

Tận dụng lợi thế, nhiều công ty IT Việt Nam đã tiến vào thị trường tiềm năng này, trong đó có CMC Global. Để thể hiện quyết tâm dẫn dắt thị trường, sau nhiều năm đặt nền móng vững chắc, CMC Global đã thành lập khối G-Korea - tập trung phát triển các dự án phần mềm tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, giải pháp thuê nhân sự nước ngoài cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự hiểu biết về IT Outsourcing, khả năng quản lý chất lượng dự án, lựa chọn được đối tác uy tín. Chính vì vậy, sự kiện “Vietnam Developer Collaboration Conference for Korean Companies” là cơ hội tốt để các công ty Hàn hiểu rõ hơn các đối tác IT Outsourcing tiềm năng trong cung ứng nhân sự chất lượng cao đến từ Việt Nam.

Giải pháp tối ưu từ doanh nghiệp IT Outsourcing Việt Nam

Vietnam Developer Collaboration Conference for Korean Companies đã thu hút hơn 150 công ty công nghệ tại Hàn Quốc. Mở đầu sự kiện, các câu chuyện hợp tác phát triển phần mềm thành công giữa các công ty hai nước đã được chia sẻ cụ thể. Bên cạnh đó, các nhà phát triển đến từ Việt Nam có cơ hội giới thiệu dịch vụ, cung cấp các thông tin về lĩnh vực xuất khẩu phần mềm… Nhờ vậy, giới doanh nghiệp Hàn Quốc có thêm cái nhìn tổng quan, chính xác hơn về năng lực cũng như chi phí nhân sự IT Outsourcing đến từ Việt Nam.

Hội nghị cũng tạo cơ hội gặp gỡ 1:1 để các doanh nghiệp Hàn Quốc được tư vấn trực tiếp về việc hợp tác với các nhà phát triển Việt Nam hoặc các vấn đề thực tế khác.

Tại sự kiện, chuyên gia Jung Seung Chul của MOR Software Global đã chia sẻ “bức tranh” thị trường nguồn nhân lực IT tại Việt Nam. Ông khẳng định tiềm lực mạnh mẽ của thị trường nhân sự CNTT Việt Nam, hoàn toàn có thể đáp ứng được sự thiếu hụt nhân sự IT chất lượng cao của Hàn Quốc.

Tư vấn 1:1 tại Vietnam Developer Collaboration Conference for Korean Companies

Nói về ưu điểm của IT Outsourcing Việt tại Hàn Quốc, ông Erik Nguyễn - Giám đốc khối sản xuất và kinh doanh G-Korea, CMC Global cho biết: “Sau hơn 5 năm, CMC Global đã chứng minh được rằng: yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững nằm ở chính đội ngũ nhân sự với trình độ năng lực chất lượng cao và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi có các nhân sự sử dụng tiếng Hàn thành thạo, xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ trong quá trình hợp tác phát triển phần mềm - điều mà đa số doanh nghiệp Hàn lo lắng. Và quan trọng bên cạnh các đối tác Hàn Quốc lâu năm, CMC Global đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, với đối tác và khách hàng trên khắp thế giới như: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay châu Á - Thái Bình Dương”.

Đại diện CMC Global tại sự kiện

Tham gia sự kiện, các công ty có kinh nghiệm “thực chiến” với các dự án khác nhau ở Hàn Quốc và thế giới đã mang đến cái nhìn cận cảnh hơn về IT Outsourcing Việt Nam. Qua đó, các nhà phát triển phần mềm Việt Nam tư vấn hướng đi hiệu quả trong “giải quyết” bài toán nhân sự, kết nối các start-up công nghệ Hàn Quốc với đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao.

Doãn Phong