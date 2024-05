Tiền vệ tuyển Anh - Jack Grealish vốn là người đam mê tiệc tùng. Anh cố gắng mỉm cười lúc rời bữa tiệc vào gần sáng trong bộ đồ Gucci trị giá 2.000 bảng Anh.

Vua phá lưới Premier League - Erling Haaland mặc đơn giản áo phông, quần short trông có vẻ loạng choạng khi ra khỏi hộp đêm.

Haaland và Jack Grealish rời hộp đêm với bộ dạng say xỉn

Đội bóng của Pep Guardiola ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp sau khi đánh bại West Ham 3-1 ngày thi đấu cuối cùng.

Bản thân thuyền trưởng người Tây Ban Nha cũng tham gia cuộc vui cùng các học trò tại quán bar Fenix ở trung tâm thành phố Manchester.

Nhiều cầu thủ đã dẫn vợ và bạn gái đi cùng. Wags nhà De Bruyne nổi bật nhờ chiếc váy đỏ sang trọng.

Trong buổi tiệc, Jack Grealish chia sẻ đoạn video mọi người hát và nhảy theo bản hit "Don't You Want Me" năm 1989 của Human League.

Màn ăn mừng thâu đêm đến sáng khiến một số thành viên cảm thấy mệt mỏi lúc ra về. Thủ thành Ederson rời bữa tiệc cắp nách chai rượu vang đỏ Tiganello trị giá 1.280 bảng Anh.

Man City còn một trận chung kết FA Cup vào ngày 25/5 tới gặp MU. Tuy thế, Pep Guardiola đã bật đèn xanh cho học trò tiệc tùng thoải mái trong vòng 24 tiếng sau khi đăng quang Premier League.