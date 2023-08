Jisoo, Lisa và Rosé BlackPink đồng loạt lập kỷ lục mới. Ảnh: AllKPop.

BlackPink tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, đồng thời cháy vé tại các điểm diễn trên khắp thế giới.

Mới đây, Jisoo, Lisa và Rosé là những nghệ sĩ solo đạt thêm kỷ lục mới tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, Circle Chart - bảng xếp hạng thống kê mức độ phổ biến của các bài hát và album tại Hàn Quốc, đã công bố rằng single album đầu tiên "ME" của Jisoo đã bán được 1,5 triệu bản, mở rộng kỷ lục là album bán chạy nhất của nữ nghệ sĩ solo trong lịch sử Hàn Quốc (lưu ý: Circle Chart không tồn tại ở thời điểm các nữ nghệ sĩ solo như BoA bán được hàng triệu album vào những năm 90).

Với con số này, Jisoo đã thể hiện được sự ổn định về doanh số khi không ngừng tăng trưởng và trở thành một trong những album bán chạy nhất năm nay.

Điều này giúp cô vượt qua những album đã được lưu hành nhiều tháng trước đó và từng giữ kỷ lục như D-DAY của Suga BTS (1,36 triệu bản, phát hành vào ngày 21/4/2023), Jack In The Box của J-hope BTS (1,11 triệu bản, phát hành vào ngày 15/7/2022) và The Astronaut của Jin BTS (1,04 triệu bản phát hành vào ngày 28/10/2022).

Mặt khác, Lisa của BlackPink gần đây đã giành được chứng nhận ba đĩa bạch kim cho album solo đầu tay “LALISA”, đã bán được hơn 750.000 bản kể từ khi phát hành và hiện đã bán được 831.205 bản, cùng với Jisoo trở thành album có doanh số cao nhất dành cho nữ nghệ sĩ solo trong vòng 12 năm trên bảng xếp hạng này.

Ở vị trí thứ ba và rất gần với Lisa, là single album đầu tiên của Rosé mang tên -R- vừa vượt qua 830.000 bản bán ra trên Circle Chart, hiện là album bán chạy thứ ba của một nữ nghệ sĩ solo trong lịch sử Circle Chart.

Theo Lao Động