Johnny Depp khước bỏ lời thề quay trở lại đóng cướp biển

Johnny Depp và tạo hình vai Jack Sparrow huyền thoại.

Johnny Depp vốn là linh hồn của loạt phim Pirates Of The Caribbean (Cướp biển Caribbean) với vai thuyền trưởng Jack Sparrow. Tuy nhiên bê bối đời tư với những vụ kiện tụng kéo dài với vợ cũ khiến anh bị Disney loạt khỏi phần tiếp theo của cỗ máy in tiền mang tên Pirates Of The Caribbean.

Johnny Depp từng thề sẽ không bao giờ quay lại làm việc với Disney nhưng mới đây nguồn tin độc quyền xác nhận với The Sun rằng nam diễn viên sẽ quay trở lại đảm nhiệm vai Jack Sparrow sau 5 năm kể từ khi góp mặt trong tập phim cuối cùng.

Johnny Depp đã đóng chính cả 5 phần phim, với doanh thu lên tới 4,5 tỷ USD trên toàn cầu, giúp Pirates of the Caribbean đứng thứ 15 trong danh sách loạt phim ăn khách nhất lịch sử. Theo kế hoạch, phần 6 sẽ bấm máy vào tháng 2 năm sau và được lấy tên là Pirates of the Caribbean: A Day At The Sea. Tuy nhiên, một nguồn tin cho hay địa điểm quay phim tại Anh vẫn đang được giữ bí mật. Hiện vẫn chưa công bố đạo diễn của phần này, Disney muốn giữ kín mọi khâu sản xuất.

Johnny Depp bắt đầu ra mắt khán giả trong vai Jack Sparrow ở phần phim mở màn năm 2003 có tên The Curse Of The Black Pearl. 5 phần phim mang về cho anh khoảng 250 triệu USD cát xê. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và bận theo vụ kiện liên quan đến vợ cũ Amber Heard nên 2 năm qua tài tử sinh năm 1963 không có phim nào ra rạp. Anh bị đá khỏi loạt phim Pirates of the Caribbean cũng như phần tiếp theo của loạt Fantastic Beasts vì bê bối đời tư.

Trailer phim 'Pirates of the Caribbean: Salazar báo thù'

Quỳnh An