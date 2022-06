Jon Rahm: Học tiếng Anh từ nhạc Eminem và chuẩn mực PGA Tour

Không thành công trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu US Open, nhưng Rahm đang là một hình mẫu đặc biệt của giới golf Mỹ, nhất là khi PGA Tour chiến đấu căng thẳng với hệ thống mới Super Golf League.

Khát vọng trở thành giỏi nhất

Jon Rahm luôn tồn tại một điều bất biến cho mọi thứ anh làm. Anh muốn trở thành người giỏi nhất. Mạch cạnh tranh tương tự khi tham dự US Open giống như chia sẻ một trò chơi mus với bạn bè mỗi khi trở về nhà vào dịp Giáng sinh (trò chơi mus - hay "partida de mus" - là một trò chơi bài phổ biến ở Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ gốc Tây Ban Nha. Bắt nguồn từ xứ Basque, đó là một trò chơi đầy tính cạnh tranh).

Rahm ở US Open 2022

Rahm toát lên vẻ tự tin, và anh cười khi nghĩ rằng một số người coi anh là một "bilbainada" (thuật ngữ mang nhiều ý nghĩa của xứ Basque, quê hương Jon; chỉ một loại âm nhạc xứ Basque. Ở trường hợp này mang nghĩa khoe khoang, phóng đại về quân bài của mình). Sự thật, chính niềm tin đã khiến cho Eduardo Celles - huấn luyện viên đầu tiên của anh - nổi da gà khi, trong một chuyến đi bằng ô tô, cậu học trò đã nói với ông không chút run sợ rằng anh sẽ là số một thế giới. Lúc ấy Jon là cậu bé 13 tuổi.

Golfer sinh năm 1994 đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất và anh từng đạt được điều đó. Rahm từng thề sẽ thắng một major và anh đã hoàn thành nó cách nay một năm ở US Open.

Trong các cuộc đua, Jon vượt qua mọi chướng ngại vật, từ những cú đánh và kỹ thuật vung gậy cho đến khổ luyện tiếng Anh. Ngày nay, anh không chỉ là một trong những vận động viên Tây Ban Nha xuất sắc nhất mà còn là một thành viên vững chắc trong làng golf đỉnh cao khi mới 27 tuổi.

Lòng trung thành nồng nhiệt của Rahm đối với vòng đua nước Mỹ (PGA Tour) trong cuộc chiến chống lại LIV Golf, giải đấu mà Saudi Arabia bảo trợ về tài chính, đã củng cố anh như một tài liệu tham khảo và nhà lãnh đạo bên ngoài sân cỏ.

Thật sốc khi sự bảo vệ tốt nhất cho PGA Tour - sản phẩm đặc trưng của Mỹ - không phải do một người đàn ông trong nhà tạo ra, mà bởi một người từ Barrika - một trong những đô thị tự trị lâu đời nhất xứ Basque, cao 74 m so với mực nước biển với diện tích 7,8 km2 - người khi đến Đại học Arizona hầu như không biết nói tiếng Anh.

"Cậu ấy sẽ không vượt qua được. Rahm có thể sẽ rời khỏi đây sau học kỳ đầu tiên", Tim Mickelson, anh trai của Phil - người bị chỉ trích nặng nề khi từ bỏ PGA Tour chuyển sang đầu quân cho LIV Golf - và là huấn luyện viên của đội golf Sun Devils (thuộc Đại học Arizona), nói với trợ lý của mình.

Tim không biết rằng người thanh niên đến từ nền văn hóa khác biệt sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Khả năng vượt qua đã có trong ADN của Rahm từ khi anh sinh ra, với bàn chân phải quay 90 độ. Khi các bác sĩ lần đầu tiên đặt em bé sơ sinh trong vòng tay của bố mẹ, Angela và Edorta, sau quá trình chăm sóc đặc biệt, chân của Jon đã được bó bột.

Một cuộc chiến bắt đầu đã đưa anh đến phòng phẫu thuật hai lần và điều đó rèn nên một tính cách sắt đá. Rahm đã sắm vai thủ môn bóng đá, bởi vì anh có ít sức mạnh ở chân, và luyện tập tất cả các loại thể thao. Không bao giờ có một giới hạn trong tâm trí anh. Khi môn golf bước vào con đường của anh (sau khi Ryder Cup 1997, cha anh ấy bắt đầu tập luyện), Jon đã thay đổi tình yêu của mình. Chân phải ngắn hơn và mỏng hơn đã giúp anh có cú swing đặc biệt.

Rahm là một trong những golfer được yêu thích nhất hiện nay

Nếu Rahm không biết tiếng Anh, anh sẽ không từ bỏ ước mơ của mình vì điều đó. Jon làm trái tim mình cứng cáp hơn khi ở tuổi 16, anh rời nhà của bố mẹ và anh trai, Eriz, người lớn hơn sáu tuổi, để bay đến dinh thự Blume ở Madrid. Lúc ấy, anh có nhiệm vụ thuyết phục Tim Mickelson rằng ông đã sai.

Học tiếng Anh từ âm nhạc

Công thức đi qua âm nhạc. Rahm nhớ lại những năm tuổi trẻ: "Cha tôi luôn nói với tôi rằng tương lai của golf là ở Mỹ. Không có nhiều golfer Tây Ban Nha đến trường đại học, nhưng ông đã đưa tôi đi và nói: 'Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với con là bạn học tiếng Anh'. Tôi biết một số ngôn ngữ, nhưng phần khó nhất là cách phát âm. Và đó là lúc rap xuất hiện. Đó là rất nhiều từ rất nhanh. Nếu tôi có thể học được điều đó, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Love the way you lie, của Eminem, và Swimming pools, của Kendrick Lamar, những bài hát được Rahm nghe đi nghe lại nhiều lần. "Tôi đã mất bốn năm để biết tất cả", ngôi sao người xứ Basque hồi tưởng về lời bài hát những bài hát.

Chàng trai trẻ tiến bộ. Tim Mickelson cấm anh nói tiếng Tây Ban Nha với một người bạn cùng lớp người Mexico từ thời đại học.

Hình phạt là ngồi xổm và chống đẩy cho mỗi từ Tim nghe họ nói bằng tiếng Tây Ban Nha.

Gặp được Kelley Cahill là một may mắn khác. Sinh viên sinh học, vận động viên ném lao, Kelley đã hóa trang thành trọng tài NFL khi cô nhìn thấy Jon tại một bữa tiệc hóa trang. Anh vào vai một đặc vụ SWAT. Từng chút một, cuộc sống khó khăn khi đến Mỹ nhường chỗ cho một sự thoải mái vui vẻ.

Nếu với sự tiến bộ của tiếng Anh trải qua chậm, thì với gậy đánh golf, đó là một tia chớp. Rahm sớm bắt đầu luyện tập với Phil Mickelson, người mà anh thậm chí vượt qua trong một cuộc đánh cược 18 hố, mặc dù Jon chỉ có 40 USD trong túi. Chiến thắng hoặc chiến thắng, không có lựa chọn khác. Và chàng trai trẻ đã chiến thắng, khiến nhà vô địch không nói nên lời.

Các mảnh đã được khớp với nhau cho đến khi hoàn thành một sự biến đổi sâu sắc. Người thiếu niên nghe Eminem hôm nay đã kết hôn với Kelley Cahill, là cha của một cậu con trai sinh ra ở Mỹ, Kepa (cái tên khá phổ biến theo văn hóa xứ Basque), và họ đang mong đợi một đứa trẻ khác vào tháng Tám.

Chuẩn mực mới của PGA Tour

Một người quản lý người Mỹ, Jeff, quản lý chương trình làm việc của Rahm cùng caddie của anh, Adam Hayes, là một liên kết quan trọng khác cho sự ổn định mà anh đạt được. Hôm nay Jon quản lý tuyệt vời bằng thứ tiếng Anh từng khiến anh nghẹt thở.

Rahm trở thành chuẩn mực của PGA Tour

Bài phát biểu cứng rắn của Rahm vào thứ Ba tuần trước để bảo vệ PGA Tour, trước khi US Open 2022 khởi tranh, đã tràn ngập khắp nơi trong giới báo chí Mỹ. "Đúng, số tiền rất lớn, nhưng liệu lối sống của tôi có thay đổi không nếu tôi nhận được 400 triệu USD? Không, không một chút nào. Tôi chưa bao giờ chơi vì tiền, tôi chiến đấu vì tình yêu thể thao, vì lịch sử và di sản, và tôi muốn thi đấu với những người giỏi nhất", anh lập luận.

Ngôn ngữ đối với anh tự nhiên đến nỗi khi liên đoàn golf Tây Ban Nha yêu cầu gửi video ủng hộ giải Quốc gia Mở rộng, Jon đã gửi phiên bản tiếng Anh.

Trong số những người hâm mộ, Rahmbo là một trong những golfer yêu thích của họ, được ngưỡng mộ trong những ngày US Open diễn ra ở Brookline.

Có một vấn đề của Rahm tập trung vào các chương trình truyền hình ở Hoa Kỳ. Mặc dù xếp thứ hai thế giới và thường xuyên đứng đầu bảng xếp hạng trong nhiều giải đấu, nhưng có những lúc những cú đánh của anh hầu như không được chiếu trên truyền hình. Ngay cả tại giải Mỹ Mở rộng này, nơi anh tham gia với tư cách là nhà ĐKVĐ (Matt Fitzpatrick trở thành nhà vô địch mới nhất), ngày khai mạc hôm thứ Năm vừa qua Jon không nằm trong số các nhóm nổi bật được truyền hình quốc gia chọn.

Rahm bày tỏ cảm giác bị phân biệt đối xử nhất định hồi tháng 6/2020: "Là một người nhập cư gốc Tây Ban Nha ở Mỹ, mặc dù không đến mức trải qua những gì một số người đã phải chịu đựng trên thế giới này, nhưng tôi có thể xác minh bằng cách thực tế rằng một khi nói tiếng Tây Ban Nha, ngay cả với chính tôi, họ nhìn tôi một cách tồi tệ và khinh thường".



Jon Rahm viết nhật ký. Điều đó giúp bạn giải tỏa tâm trí để thành công trên sân golf. Những trang đầu tiên được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, ngày nay tiếp nối với các trang tiếng Anh trôi chảy.

Một diễn giả chống phân biệt chủng tộc Tiger Woods đã phá vỡ rào cản về chủng tộc nhưng golf vẫn là môn thể thao của đa số người da trắng. Chẳng hạn, The Masters đã không vinh danh Lee Elder - người da đen đầu tiên thi đấu ở Augusta (1975), người vừa qua đời hôm 28/11/2021 - cho đến hai năm trước. Rahm cũng có quan điểm chống lại nạn phân biệt chủng tộc vào năm 2020 khi cái chết của George Floyd, người Mỹ gốc Phi, dưới bàn tay của một sĩ quan cảnh sát đã làm rúng động nước Mỹ và tạo ra phong trào Black Lives Matter. "Tôi mời các đồng nghiệp của mình hỗ trợ các nguyên nhân để loại bỏ sự thù ghét, không khoan dung và phân biệt chủng tộc. Tôi thích nhìn xa hơn những không gian hẹp và thấy sự đa dạng của các khuôn mặt, đàn ông và phụ nữ, già và trẻ. Chúng ta hãy tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Mỹ gốc Phi của chúng ta và chấp nhận sự khác biệt của chúng ta", Rahm đăng trên mạng xã hội của mình. Rahm kèm theo thông điệp của mình với một câu nói của Nelson Mandela: "Không ai sinh ra đã căm ghét người khác bởi vì màu da, xuất thân hay tôn giáo. Con người phải học để hận thù, và nếu họ có thể học được hận thù, họ cũng có thể được dạy biết yêu thương...".

Thiên Thanh