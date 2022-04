Jordan Spieth thắng nghẹt thở giải golf Heritage

"Tôi hạnh phúc với chiến thắng này, sau khi trải qua một trong những sự kiện tệ nhất sự nghiệp chơi golf", Jordan Spieth lên tiếng sau khi đăng quang ở RBC Heritage.

Spieth bước vào Heritage sau The Masters thảm họa. Anh đánh 74 và 76 gậy ở Augusta, không thể vượt qua được cắt loại.

Ở Heritage, Spieth khởi đầu với 69 gậy. Trong hai vòng đấu sau đó, anh đều kết thúc với 68 gậy.

Spieth với chức vô địch đầu tiên trong mùa giải PGA Tour 2021-22

Trong ngày chung kết trùng với lễ Phục sinh (theo giờ Mỹ), Spieth có được phong độ tốt nhất. Anh có hai eagle, trải qua bogey ở các hố 9 và 11, nhưng có thêm 3 birdie khác.

Đáng chú ý, ở hố 18 mang tính quyết định, golfer 28 tuổi người Texas kết thúc với birdie nghẹt thở. "Spieth! Spieth! Spieth!", người hâm mộ có mặt ở Harbour Town Golf Links hô vang.

Spieth kết thúc cuộc thi chung kết với 66 gậy, giúp anh đạt tổng điểm gậy -13 so với Patrick Cantlay - người đánh 68 gậy ở vòng cuối.

Danh hiệu RBC Heritage phải được quyết định bởi loạt đánh play-off. Spieth đánh bại Cantlay ở hố phụ thứ 4 để chính thức đăng quang.

"Cantlay đã không gặp may", Spieth bình luận về đối thủ sau khi nâng cao danh hiệu vô địch.

Như vậy, chiến thắng này giúp Spieth giành danh hiệu PGA Tour đầu tiên sau một năm, kể từ Valero Texas Open hồi năm ngoái.

Chiến thắng này, ngoài 1,44 triệu USD tiền thưởng, nâng bộ sưu tập danh hiệu PGA Tour của Spieth lên con số 13.

Danh hiệu Herigate giúp Spieth giải tỏa vấn đề tâm lý để chuẩn bị cho sự kiện major PGA Championship sau đây một tháng. Đó là danh hiệu lớn duy nhất mà anh chưa giành được trong sự nghiệp, sau The Masters (2015), U.S. Open (2015) và The Open Championship (2017).

Bảng xếp hạng RBC Heritage

TT