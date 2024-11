Trưa 26/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 2 diễn viên Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi chia tay sau 9 năm hẹn hò.

Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi chia tay sau 9 năm yêu. Ảnh: iMBC.

Đại diện Saram Entertainment, công ty quản lý của Jung Ho Yeon, xác nhận: "Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi đã chia tay. Họ quyết định vẫn là đồng nghiệp tốt của nhau". Công ty quản lý của Lee Dong Hwi cũng cho biết: "Đúng là họ đã chia tay gần đây. Về lý do, chúng tôi không thể tiết lộ vì đó là cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ".

Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi công khai hẹn hò năm 2016, không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng. Sau khi nổi tiếng toàn cầu với Squid Game (Trò chơi con mực), Jung Ho Yeon chia sẻ Lee Dong Hwi rất tự hào về cô, trong khi nam diễn viên cũng từng tự hào khoe bạn gái là nữ chính của Squid Game.

Lee Dong Hwi nổi bật với các vai diễn trong Reply 1988 và Extreme Job, khẳng định thực lực qua nhiều dự án phim. Anh còn gây ấn tượng về khả năng ca hát khi tham gia chương trình What do you do when you hang out? của đài MBC năm 2021 và được biết đến như một tín đồ thời trang, có kỹ năng vẽ tốt.

Jung Ho Yeon sinh năm 1994, khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó trở thành ngôi sao toàn cầu qua phần 1 của Squid Game. Nhờ đó, cô tiến vào thị trường Hollywood.

Việc cặp đôi kết thúc mối quan hệ thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt khi họ từng được xem là một trong những cặp đôi nổi bật và bền chặt trong làng giải trí Hàn Quốc.