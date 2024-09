Thủ khoa diễn xuất, chật vật tìm chỗ đứng

Jung So Min sinh năm 1989, là diễn viên thuộc thế hệ 8X của làng giải trí Hàn Quốc, đam mê nghệ thuật từ nhỏ khi theo đuổi múa ba lê và khiêu vũ.

Jung So Min từng được dán nhãn "ngậm thìa vàng" vì bố là giám đốc công ty tư nhân có tiếng tại Hàn Quốc. Dù được định hướng theo con đường kinh doanh, cô quyết định theo đuổi nghệ thuật và chứng minh thực lực khi trở thành thủ khoa ngành Diễn xuất tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia.

Nhan sắc ngây thơ, ngọt ngào của Jung So Min năm 21 tuổi trong phim Bad guy. Ảnh: SBS

Những năm đầu sự nghiệp, cô thu hút sự chú ý nhờ gương mặt có nét tương đồng với diễn viên nổi tiếng Yoon Eun Hye, khiến truyền thông gọi cô là "tiểu Yoon Eun Hye". Năm 2010, Jung So Min ra mắt với vai phụ trong phim truyền hình Bad guy.

Sau màn ra mắt thành công với Bad Guy, Jung So Min nhanh chóng có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với Playful Kiss (chuyển thể từ Thơ ngây của Đài Loan) vào cùng năm. Vai diễn nữ sinh Oh Ha Ni tinh nghịch, đóng cặp cùng Kim Hyun Joong, đã trở thành bước đệm quan trọng giúp cô vụt sáng và được chú ý.

Năm 2011, Jung So Min tạm dừng diễn xuất để hoàn thành việc học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô trở lại với nhiều vai diễn nổi bật trong các tác phẩm như: Big man (2014), D-Day (2015), The sound of your heart (2016), My father is strange (2017), The smile has left your eyes (2018)...

Cuối năm 2017, cô gây tiếng vang với bộ phim hài lãng mạn của tvN Because this is my first life, đóng cùng Lee Min Ki. Ngoài diễn xuất, Jung So Min còn thể hiện tài năng ca hát khi trình bày ca khúc nhạc phim Because you’re here.

Gương mặt trong trẻo, diễn xuất linh hoạt là điểm cộng lớn của Jung So Min. Ảnh: Elle.

Các bộ phim của Jung So Min đều để lại ấn tượng tốt với khán giả, nhờ vẻ đẹp tươi trẻ và khả năng diễn xuất. Dù chăm chỉ tham gia nhiều thể loại phim, sự nghiệp của cô vẫn "giậm chân tại chỗ" do gương mặt ngây thơ khiến cô bị "đóng khung" trong các vai diễn. Đến năm 2022, Alchemy of souls (Hoàn Hồn) phần 1 mới thực sự trở thành cột mốc quan trọng giúp Jung So Min tỏa sáng.

Hoàn hồn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của So Min. Nguồn: tvN

Hoàn hồn lấy bối cảnh tại đất nước giả tưởng Daeho, nơi các thuật sư có khả năng điều khiển nguồn năng lượng từ đất trời. Rời xa dòng phim rom-com, melodrama quen thuộc, tác phẩm này được xem là phép thử trong sự nghiệp của Jung So Min. Cô chứng minh năng lực qua các màn võ thuật chỉn chu và thần thái sắc nét khi hóa thân vào hai nhân vật khác biệt.

Khi ở chế độ sát thủ Naksu, Jung So Min truyền tải sự dữ dội qua từng ánh mắt. Khi là thôn nữ Mudeok, mỹ nhân cho thấy một hình ảnh mềm yếu, bất lực. Ảnh: tvN

Với kịch bản mới lạ, nội dung chặt chẽ và diễn biến kịch tính, Hoàn Hồn trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Jung So Min, đưa cô trở thành ngôi sao hàng đầu và nổi tiếng khắp châu Á.

Đời tư trong sạch, U40 vẫn “không chịu già”

Sau nhiều năm hoạt động, Jung So Min vẫn giữ hình ảnh sạch, dễ mến và không có scandal. Nhiều đồng nghiệp nhận xét tính cách tinh nghịch, đáng yêu trên màn ảnh cũng phản ánh con người cô ngoài đời. Cô được khen là một trong 5 sao nữ "hút mắt" nhất ngoài đời và được gọi là "bagel girl" - chỉ những sao nữ có gương mặt ngây thơ nhưng thân hình gợi cảm.

Jung So Min sở hữu khuôn mặt ngây thơ nhưng có đường cong cơ thể nữ tính, hút mắt. Ảnh: OSEN, ELLE

Gần 15 năm sự nghiệp, Jung So Min luôn kín tiếng về đời tư. Trong chương trình My little old boy của SBS, cô chia sẻ hình mẫu lý tưởng là người nhạy cảm, giao tiếp khéo léo và tôn trọng không gian riêng tư.

Chuyện đời tư hiếm hoi cô công khai là mối tình với Lee Joon, nam ca sĩ - diễn viên Hàn Quốc, năm 2017. Cặp đôi được đánh giá tương xứng về ngoại hình và tài năng, nhưng chia tay sau 3 năm do lịch trình bận rộn, khiến nhiều người tiếc nuối.

Hiện tại, Jung So Min vẫn chăm chỉ tham gia các dự án truyền hình và điện ảnh. Năm 2023, cô trở thành diễn viên nổi bật với bộ phim Yêu lại vợ ngầu. Dù đã 35 tuổi, cô vẫn giữ gương mặt tươi trẻ, được mệnh danh là “mỹ nhân không tuổi” của Hàn Quốc.

Gương mặt “không chịu già” dù đã ngoài 30 của Jung So Min. Ảnh: Instagram

Jung So Min mới tái xuất màn ảnh với phim truyền hình Love Next Door (Con trai bạn mẹ) chiếu vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần hiện đang gây sốt khắp châu Á và đạt tỷ suất người xem cao.

Mặc dù nội dung không mới mẻ, khai thác tình yêu đô thị hiện đại, nhưng thành công của phim nằm ở "phản ứng hóa học" tự nhiên giữa hai diễn viên chính Jung Hae In và Jung So Min. Cặp đôi được khán giả yêu thích và thường xuyên bị ghép đôi, dẫn đến tin đồn “phim giả tình thật”.

Ảnh: tvN

Jung So Min và Jung Hae In. Ảnh: Elle,

Phản ứng bùng nổ giữa bộ đôi diễn viên Jung Hae In và Jung So Min khiến khán giả không khỏi “phát cuồng”. Ảnh: ELLE, tvN

Dù kịch bản đơn giản, phim vẫn thu hút khán giả nhờ những chi tiết chữa lành tinh tế. Người xem hào hứng theo dõi diễn biến tình cảm của cặp đôi thanh mai trúc mã và hành trình vượt qua những mâu thuẫn nội tâm.

Trích đoạn tỏ tình “gây sốt” của cặp đôi chính "Love next door":