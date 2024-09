Khóa môi ngọt lịm cùng Jung So Min trong “Con trai bạn mẹ”

Love next door (Tựa Việt: Con trai bạn mẹ) đang phát sóng, nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ. Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa Choi Seung Hyo (Jung Hae In), một kiến trúc sư tài năng và Bae Seok Ryu (Jung So Min), một cô gái từng thành công nhưng bỗng rơi vào cảnh thất nghiệp.

Cả hai có tuổi thơ gắn bó sâu sắc, nhưng những kỷ niệm đó trở thành gánh nặng trong mối quan hệ hiện tại. Khi gặp lại, họ đối mặt với cảm xúc phức tạp và những rắc rối bất ngờ, khiến cuộc sống đảo lộn.

Từ “thanh mai trúc mã” thuở nhỏ, cả hai dần nhận ra cảm xúc của mình với đối phương. (Ảnh: tvN)

Trong tập 12 mới phát sóng, chuyện tình giữa Seok Ryu và Seung Hyo lên đến cao trào khi hóa giải hiểu lầm về người yêu cũ, đồng thời có nhiều thời gian riêng tư dành cho nhau hơn. Mặc dù có ý kiến cho rằng lời thoại hơi sến, nhưng nụ hôn dài của cặp đôi vẫn được đánh giá là biết chiều lòng người xem, tạo nhiều cảm xúc rung động.

Cảnh hôn ngọt ngào của Seok Ryu và Seung Hyo:

Nụ hôn nồng nàn với Son Ye Jin trong “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”

Trước đó, Jung Hae In gây ấn tượng với phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đóng cùng Son Ye Jin. Bộ phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai tâm hồn cô đơn. Jin Ah (Son Ye Jin), một phụ nữ thành đạt nhưng mang nhiều vết thương lòng, bất ngờ rơi vào vòng xoáy tình yêu với Joon Hee (Jung Hae In), chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và năng lượng.

Nụ hôn ngọt ngào đầy chất thơ giữa cánh rừng tuyết của 2 diễn viên khiến khán giả “tan chảy”. (Ảnh: JBTC)

Cặp đôi "chị đẹp - chàng trai trẻ" tạo nên những khoảnh khắc lãng mạn khó quên trên màn ảnh. Hầu hết các tập đều có ít nhất một nụ hôn của cặp đôi chính, từ nụ hôn nhẹ nhàng đến nồng nàn, sâu đậm... tất cả đều được Son Ye Jin và Jung Hae In thể hiện hoàn hảo đến khó tin.

Jin Ah “bị hôn” ngay khi vừa tới nhà bạn trai Joon Hee:

Khoảnh khắc tình bể tình cùng Jisoo trong “Hoa tuyết điểm”

Jung Hae In với vẻ điển trai và lối diễn tự nhiên còn gây ấn tượng ở Hoa tuyết điểm - bộ phim kể về chuyện tình lãng mạn giữa cô sinh viên Nam Hàn Young Ro (Jisoo - nhóm BlackPink) và gián điệp Bắc Triều Tiên Soo Ho (Jung Hae In). Tình yêu nảy nở từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tình thế chính trị ép buộc Soo Ho phải bắt cả ký túc xá nữ Hosoo, bao gồm Young Ro, làm con tin.

Trong tập 11, cảnh hôn giữa Jung Hae In và Jisoo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng. Soo Ho đang đối diện với nguy hiểm và áp lực khi bị NSA lợi dụng cho những âm mưu chính trị, tạo sự đối lập giữa tình yêu cá nhân và các thế lực ngầm. Nụ hôn giữa Soo Ho và nhân vật nữ chính không chỉ thể hiện tình yêu chân thành mà còn là điểm sáng trong bối cảnh u ám, đầy thử thách.

Dù có một cái kết lấy đi không ít nước mắt của khán giả, Jung Hae In và Jisoo vẫn có được những thành công nhất định nhờ vào “phản ứng hóa học” vô cùng ngọt ngào của hai diễn viên.

“Nụ hôn cà phê” trong Hoa tuyết điểm:

Video: JTBC