Mới đây, nữ ca sĩ từng 7 lần giành giải Grammy Kacey Musgraves đăng một bức ảnh selfie gần như khỏa thân lên Instagram. Trong ảnh, ngôi sao nhạc đồng quê mỉm cười, tạo dáng chụp hình trước gương trong khi đội ngũ nhân viên đang bôi chất lỏng màu nâu giống bùn lên toàn bộ cơ thể cô.

Kacey Musgraves đăng ảnh khỏa thân lên trang cá nhân.

Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ Golden Hour khỏa thân vì nghệ thuật. Vào tháng 10/2021, cô cũng nude khi hát trên sân khấu đêm nhạc Saturday Night Live.

Gần nhất, nữ ca sĩ dùng một bức hình khỏa thân làm ảnh bìa cho album phòng thu thứ 6 của mình mang tên Deeper Well. Bức ảnh chụp nữ ca sĩ không mặc gì, nằm trên bãi cỏ rộng lớn, quay lưng về phía ống kính.

Chia sẻ trong một chương trình radio hồi tháng 3, Kacey Musgraves kể lại phản ứng của người thân về việc cô dùng ảnh nude làm bìa album. "Tôi chỉ ngẫu nhiên nảy ra ý tưởng này. Tôi nghĩ, nếu mình thực sự nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn sẽ trông như thế nào?", nữ ca sĩ bày tỏ.

Kacey Musgraves là ngôi sao nhạc đồng quê nổi tiếng nước Mỹ.

Kacey Musgraves sau đó đã cho bà cùng bố mẹ xem bức hình. Bà của Kacey Musgraves bị sốc, phản đối và nhấn mạnh cháu gái mình là một ca sĩ chứ không phải vũ nữ thoát y. Tuy nhiên, Kacey Musgraves chia sẻ với bà rằng cô mong muốn làm mọi thứ để phát huy khả năng của mình.

Kacey Musgraves sinh năm 1988, ca sĩ hát nhạc đồng quê nước Mỹ. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2008 với một số ca khúc nổi tiếng như: Merry Go Around, Rainbow, Fllow Your Arrow.

Năm 2013, Kacey Musgraves giành 2 giải Grammy đầu tiên cho sự nghiệp ở hạng mục Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất (Merry Go Around) và Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất (Same Trailer Different Park).

MV "Follow Your Arrow" của Kacey Musgraves:

Mỹ Hà

Theo People