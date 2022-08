Kang Tae Oh vụt sáng sau gần 10 năm đóng 'Tuổi thanh xuân' với Nhã Phương

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” (tiếng Anh: "Extraordinary Attorney Woo") là phim truyền hình Hàn Quốc đang chiếu trên đài ENA. Chuyện phim xoay quanh Woo Young Woo - luật sư có bộ óc thiên tài nhưng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), gây ra cho Young Woo không ít khó khăn, kể cả trong cuộc sống lẫn công việc luật sư.

Với sự giúp đỡ của chàng chuyên viên pháp lý Lee Jun Hoo (Kang Tae Oh) và đồng nghiệp, Young Woo đã giải quyết thành công các vụ án bằng trí nhớ ấn tượng và óc sáng tạo. Trong quá trình làm việc, Lee Jun Hoo đã nảy sinh tình cảm, muốn tìm hiểu và giúp đỡ Young Woo. Sự tinh tế, ấm áp, hiền lành của Jun Hoo đã tạo nên những phân cảnh đáng yêu cho phim.

Xoay quanh hai đề tài cuộc sống của người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ và luật pháp, "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo" không khô khan hay nặng nề từ ngữ chuyên môn mà nhẹ nhàng và đầy nhân văn.

Theo Nielsen Hàn Quốc, “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” nằm trong danh sách top 10 tác phẩm không nói tiếng Anh của Netflix với gần 24 triệu giờ xem. Cảnh hôn giữa nữ chính Woo Young Woo và Lee Jun Ho ở tập 10 đã đẩy rating realtime lên đến 30,54%, rating trung bình trên toàn quốc gia của tập phim cũng lên mức 15,2%. Đây là con số rating đáng mơ ước của nhiều đài lớn chứ không riêng gì nhà đài nhỏ như ENA.

10 năm gian nan tìm chỗ đứng trong nghề

Trong phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo”, Kang Tae Oh hóa thân thành chàng nhân viên tốt bụng thuộc đội pháp lý của công ty luật Hanbada. Bằng diễn xuất, biểu cảm tự nhiên và vẻ ngoài điển trai, Tae Oh đang được nhiều khán giả yêu thích trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nhìn vào thành công của vai diễn Lee Jun Ho như hiện tại, khó ai nghĩ được rằng anh đã phải trải qua gần 10 năm trời tìm chỗ đứng trong nghiệp diễn.

Vẻ điển trai của nam diễn viên sinh năm 1994.

Kang Tae Oh tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994 tại Incheon, Hàn Quốc. Từ nhỏ, Tae Oh đã thể hiện niềm đam mê diễn xuất khi góp mặt trong câu lạc bộ kịch và nhiều buổi biểu diễn của trường. Sau này, anh tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp khi theo ngành Nghiên cứu điện ảnh, Đại học Konkuk.

Vai diễn Cha Yool Moo của Kang Tae Oh trong “Tiểu sử chàng Nokdu”.

Năm 2013, Kang Tae Oh ra mắt khán giả với vai phụ trong phim “After School: Lucky or Not”. Chàng diễn viên cũng liên tục biến hóa, thay đổi bản thân qua nhiều vai diễn khác nhau sau đó, như thiên tài piano bị mất thị lực sau tai nạn Lee Kyung Soo trong “Giấc mơ làm ca sĩ”, vận động viên trượt băng Kang Ho Young trong “Cự ly ngắn”, Cha Yool Moo nham hiểm trong “Tiểu sử chàng Nokdu”,... Dù kiên trì nỗ lực nhưng may mắn dường như vẫn chưa mỉm cười với Tae Oh, những vai diễn của anh chàng chỉ là những vai phụ mờ nhạt.

Ngoài vai trò diễn viên, anh chàng còn hoạt động với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc 5urprise, tích cực tham gia các show diễn và truyền hình thực tế. Dù có lợi thế ngoại hình thu hút, sự nghiệp của Kang Tae Oh vẫn mãi lận đận, không thể tỏa sáng.

Mỹ nam từng oanh tạc màn ảnh Việt

Năm 2014, Kang Tae Oh được mời vào phim "Tuổi thanh xuân" đóng cùng Nhã Phương. Anh vào vai nam ca sĩ Junsu, trẻ trung, năng động, hài hước. Vai diễn không nặng về nội tâm nên nhẹ nhàng và không quá sức với Tae Oh.

Anh tạo được dấu ấn mạnh mẽ và chinh phục được cô gái Việt nhờ hình mẫu "soái ca" trong lòng khán giả. Dù phim nhận được nhiều khen chê khác nhau, Tae Oh vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý, được người hâm mộ ủng hộ.

Tạo hình thư sinh của Kang Tae Oh trong “Tuổi Thanh xuân”.

Khi ấy, Kang Tae Oh được mệnh danh là mỹ nam chuẩn Hàn dành riêng cho khán giả Việt. Lượng người hâm mộ của chàng trai sinh năm 1994 tăng dần qua các tập phim, các bài báo về anh cũng tràn ngập. Có thể nói, Kang Tae Oh là diễn viên ngoại đình đám lúc bấy giờ khi các hình ảnh, đoạn trích của anh phủ kín các diễn đàn mạng xã hội Việt Nam. Sau đó, anh giành chiến thắng ở hạng mục "Nam diễn viên ấn tượng" của VTV Awards năm 2015, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Nam diễn viên thắng giải trong VTV Awards năm 2015.

Tuy nhiên, tại quê nhà, ấn tượng về Kang Tae Oh trong lòng khán giả Hàn Quốc vẫn không quá đặc sắc. Sau “Tuổi Thanh xuân”, các phim anh tham gia đều không được như mong đợi, nhân vật không ghi được dấu ấn.

Đam mê, nhiệt huyết, nghiêm túc với nghề diễn

Chàng diễn viên 28 tuổi không nỗ lực để gây dựng hình ảnh hấp dẫn, hoàn hảo mà luôn cởi mở chia sẻ về khó khăn, hạn chế, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm cải thiện. Lối diễn xuất tự nhiên, ánh mắt ngọt ngào của nhân vật Lee Jun Ho đã thực sự lôi cuốn khán giả. So với 6 năm trước trong "Tuổi thanh xuân", Kang Tae Oh tiến bộ hơn rất nhiều.

Kang Tae Oh với tạo hình khiến người hâm mộ tan chảy.

Anh chia sẻ không có tài năng diễn xuất, yếu về phát âm, nhưng đã kiên trì luyện tập để có thể diễn xuất và giao tiếp tốt hơn. Dù hoạt động trong showbiz nhiều năm, anh vẫn cảm thấy căng thẳng trước ống kính và thiếu thoải mái khi tham gia các sự kiện. Những chia sẻ chân thành, thẳng thắn của Kang Tae Oh tạo nên sự cộng hưởng với câu chuyện làm nghề. Chính điều này đã làm cho thành công trong vai nam chính Lee Jun Ho càng trở nên xứng đáng hơn trong lòng khán giả và giới truyền thông.

Thành quả ngọt ngào sau nhiều nỗ lực

“Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” là thành công lớn của cả nhà đài lẫn dàn diễn viên. Đối với chàng diễn viên 28, vai nam chính trong phim đã đưa anh vươn tầm quốc tế. Kang Tae Oh vụt sáng thành ngôi sao, dẫn đầu trong danh sách “Diễn viên phim truyền hình hot nhất tháng 7” do Good Data công bố trong nhiều tuần liên tiếp, vượt cả nữ chính Woo Young Woo.

Kang Tae Oh thủ vai nam chính Lee Jun Ho ấm áp và đầy tinh tế.

Vai diễn đưa anh lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho Kang Tae Oh. Các lời mời đóng phim, quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu nhiều hơn, chương trình giải trí, phát thanh, tạp chí,.. mong muốn sự xuất hiện của anh. Giờ đây, chàng diễn viên đã có thể tự tin góp mặt trong những mỹ nam được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Kang Tae Oh trên tạp chí Singles số ra tháng 7.

Thế nhưng, sự nghiệp chỉ vừa mới khởi sắc và thăng hoa, nam chính phim “Nữ Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” lại phải chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trang Allkpop đưa tin ngày 29/7, đại diện của công ty quản lý Man of Creation của Kang Tae Oh cho biết nam diễn viên sẽ nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc cuối năm 2022. Anh sẽ phải tạm dừng các hoạt động giải trí trong 18 tháng. Đây là điều tiếc nuối với nhiều khán giả khi anh sẽ bỏ lỡ nhiều dự án lớn lúc tên tuổi đang trên đà phát triển.

