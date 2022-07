Kẻ đâm chết phó công an xã ở Khánh Hoà bị bắt

Chiều 10/1, Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, Hồ Minh Dạt (18 tuổi, xã Khánh Trung) bị bắt để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, Đạt có một chiếc xe máy, nhưng bị Công an xã Khánh Thành tạm giữ do vi phạm quy định giao thông. Vì thế, chiều 9/7, Đạt đột nhập vào kho công an xã trên để tìm xe máy của mình, rồi lấy đưa về nhà.

Phát hiện sự việc, Thượng úy Hoàng Văn Yên (Phó Công an xã Khánh Thành) cùng hai cán bộ địa phương tới nhà Đạt tìm gặp để làm rõ. Trên đường đưa xe máy vi phạm về xã, Thượng úy Yên bị Đạt chạy xe máy từ sau lao đến tiếp cận, rồi rút dao đâm gục.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng đã tử vong. Gây án xong, hung thủ lấy xe máy chạy trốn khỏi hiện trường nhưng vẫn không thoát.

Xuân Ngọc