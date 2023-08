Sáng nay (2/8), Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng cho ban chuyên án khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng 50 triệu cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Thuận An, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương.

Đây là các đơn vị trong ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng gây án sau 36 giờ đồng hồ.

Nguyễn Thành Thông tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Nguyễn Thành Thông (SN 2000) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 2006, cùng quê An Giang) có quan hệ tình cảm, không có nghề nghiệp ổn định.

Để có tiền tiêu xài, đôi nam nữ này nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền. Lê Thị Mỹ Anh sau đó lên mạng xã hội làm quen với nhiều nam thanh niên với mục đích dẫn dụ nạn nhân đến các khu vực vắng người để cướp. Anh Nguyễn Trọng K (SN 2001, quê Hậu Giang) sau đó trở thành “con mồi” của đôi nam nữ này.

Đến tối ngày 30/7, Mỹ Anh hẹn anh K đến bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TP Thuận An) để “tâm sự”.

Khi anh K đến điểm hẹn, Mỹ Anh dùng ớt bột ném vào mặt anh K, còn Thông cầm dao đâm hàng chục nhát vào người anh K từ phía sau lưng.

Sau khi gây án, đôi nam nữ lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát hướng về miền Tây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được hai hai đối tượng gây án đang lẩn trốn. Đến tối ngày 1/8, các trinh sát đã bắt khẩn cấp cả hai khi đang trốn ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Lê Thị Mỹ Anh thời điểm bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Thông khai nguyên nhân giết người là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên qua khai thác đối tượng này đã thừa nhận cùng bạn gái lên kế hoạch sát hại nạn nhân, cướp tài sản.