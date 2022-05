Kế hoạch sát hại gia đình vợ cũ của gã thợ hồ

Sáng 30/5, Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, quê thị xã Đông Hòa, nghi can sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ bị di lý về Phú Yên tiếp tục lấy lời khai, điều tra hành vi Giết người theo thẩm quyền. Hải bị cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cùng Công an Phú Yên phát hiện, khống chế khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Sát hại gia đình vợ cũ vì bị “ngăn cản thăm con”

Khi bị thẩm vấn, Hải tỏ ra khá bình thản, chấp hành mọi yêu cầu của cảnh sát. Bước đầu, Hải khai ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ. Sau kết hôn với chị Dương, 28 tuổi, hai vợ chồng sống ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) - cách gia đình vợ khoảng 400 m.

Đoàn Minh Hải tại cơ quan công an sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Một năm sau, họ có với nhau một bé gái. Tuy nhiên, hôn nhân chưa bao lâu thì rạn nứt, khi giữa Hải và gia đình vợ có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã...

Vài tháng sau sinh, vợ chồng tiếp tục xảy ra xung đột, cùng với hiềm khích không thể hòa giải, họ quyết định ly hôn. Hải giành việc nuôi con nhưng không được. Người phụ nữ mang con gái về nhà cha mẹ sống. Nhiều lần Hải tới tỏ ý thăm con, muốn hàn gắn tình cảm nhưng bị gia đình vợ cũ từ chối, không cho gặp. Từ đó, anh ta bực tực, nảy sinh ý định sát hại cha mẹ cùng em trai của vợ cũ để trả thù.

Chiều 25/8, Hải mang dao, búa đến nhà chị Dương ở phường Hòa Hiệp để thực hiện hiện kế hoạch sát hại cả gia đình. Tới nơi, gã thấy cha mẹ với vợ cũ ở trong nhà. Con gái đang ngồi chơi, nên ra phía trước quan sát. Mọi người tỏ ra dửng dưng, không trò chuyện khi thấy chồng cũ của con gái.

Lúc này, Hải cầm búa đánh vào đầu cha vợ khiến ông lão gục tại chỗ. Người vợ, bà Lê Thị Hiền, 58 tuổi, cùng chị Dương nghe tiếng động, chạy tới liền bị hắn xuống tay sát hại.

Hải sau đó bế con gái, 3 tuổi, đưa về nhà mình, cách đó chừng 500 m, gửi cho người thân. Khi nhớ lại còn em trai của vợ cũ chưa gặp, tên này đi tìm, song nghe thông tin anh này đang ở xa, hắn mới thôi ý định, rồi chạy xe máy vào TP.HCM lẩn trốn.

Vụ án được phát hiện khi cụ Trần Thị Hiên, 83 tuổi, mẹ của ông Nguyễn Cu, gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy vợ chồng con trai và các cháu trả lời. Bà nhờ hàng xóm phá cửa, phát hiện thi thể của hai con và cháu gái gục trên vũng máu. Còn bé gái con chị Dương mất tích.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hiện trường án mạng nhà dân thưa thớt, cách nhau cả trăm mét. Người dân xung qua không nghe tiếng động bất thường từ nhà ông Nguyễn Cu, nên khi sự việc xảy ra, không ai biết.

Trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra sự việc để chỉ đạo điều tra, đại tá Tuấn nhận định vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hiện trường có nhiều dấu vết nghi xác định các nạn nhân bị sát hại, mọi thứ bên trong bị xáo trộn. Đại tá Tuấn đề nghị các Phòng cảnh sát Hình sự, cùng nhiều lực lượng khác tham gia phá án khẩn trương truy tìm, phát động toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can.

Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.HCM

Nhiều cảnh sát vào cuộc, điều tra mọi quan hệ xã hội, các mâu thuẫn trong kinh doanh, hiềm khích của những nạn nhân và xung quanh. Nhiều người bị đưa vào diện nghi vấn, họ không có dấu hiệu bất thường, hoặc có thời gian ngoại phạm.

Hiện trường nơi ba người ở thị xã Đông Hòa bị sát hại

“Từ những dấu tích tại hiện trường, chứng cứ thu thập được và lời khai những người xung quanh, Hải bị xác định là nghi can, nhưng đã rời địa phương, nên Ban chuyên án tập trung vào tên này, đồng thời phát lệnh truy tìm”, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự -PC02, Công an Phú Yên nhận định.

Ngoài ra, Công an Phú Yên cũng liên lạc, nhờ Phòng trọng án Cục cảnh sát Hình sự (C02 Bộ Công an) vào cuộc điều tra. Một tổ điều tra của C02 trực tiếp có mặt tại Phú Yên, phối hợp cùng địa phương phá án. Một tổ khác tỏa đi nhiều nơi lần theo dấu vết nghi can.

Theo thượng tá Tâm, các trinh sát Phòng trọng án cục cảnh sát Hình sự và tổ điều tra của tỉnh phát hiện Hải đi nhiều nơi tại TP.HCM, và tới nhà bạn ở quận Bình Tân. Tới tối 29/5, sau nhiều giờ lần theo dấu tích, cảnh sát phát hiện Hải đang chạy xe máy ra quốc lộ 1A, tại quận 12 thì ập vào khống chế.

Xuân Ngọc