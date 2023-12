{"article":{"id":"2225142","title":"Bayern Munich thua thảm 1-5 trước trận gặp MU","description":"Kết quả bóng đá - Bayern Munich chịu thất bại muối mặt 1-5 trên sân của Eintracht Frankfurt, ở vòng 14 Bundesliga. Sau đây 4 ngày, \"Hùm xám\" sẽ làm khách trước MU ở Champions League.","contentObject":"<p><strong>Ghi bàn:</strong></p>

<p>Frankfurt: Marmoush (12'), Ebimbe (31', 50'), Larsson (36'), Knauff (60')</p>

<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/bayern-munich-tag2464848631349886735.html\" target=\"_blank\">Bayern Munich</a>: Kimmich (44')</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-6-1378.jpg?width=768&s=83TVcDWVBFJiv5YF49AAAA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-6-1378.jpg?width=1024&s=tH3mixu1iBYyCo6lHm0-iQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-6-1378.jpg?width=0&s=8BAAyDOR5PSb3AH8DAbebQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-6-1378.jpg?width=768&s=83TVcDWVBFJiv5YF49AAAA\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-6-1378.jpg?width=260&s=d93eIEXlF8XEwn1BlhOURA\"></picture>

<figcaption>Bayern Munich làm khách trên sân Eintracht Frankfurt với mục tiêu giành trọn 3 điểm để qua mặt Bayer Leverkusen chiếm ngôi đầu Bundesliga</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1379.jpg?width=768&s=eqwHMdRFBzP9AakTBXFOwA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1379.jpg?width=1024&s=IgeB76ENutx7z0VuyV7y2g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1379.jpg?width=0&s=FDlmvSiUHIqFinjQyL99WA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1379.jpg?width=768&s=eqwHMdRFBzP9AakTBXFOwA\" alt=\"frankfurt vs bayern munich.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1379.jpg?width=260&s=muiDQ7Oo5NCtwtXpaB43tA\"></picture>

<figcaption>Tuy nhiên quyết tâm của \"Hùm xám\" xứ Bavaria sớm phải nhận \"gáo nước lạnh\" khi để Omar Marmoush sút tung lưới Manuel Neuer ở phút 12</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1-1380.jpg?width=768&s=NJRMTJd0ztCQi03zb6Tm5w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1-1380.jpg?width=1024&s=2PEkBsbWivcRnszMph6u1w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1-1380.jpg?width=0&s=79uvxaSlZCEQ8TW4L8ULzA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1-1380.jpg?width=768&s=NJRMTJd0ztCQi03zb6Tm5w\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-1-1380.jpg?width=260&s=MKuzJFubWEiHXGy275XyAA\"></picture>

<figcaption>Đến phút 31, Eric Ebimbe nhân đôi cách biệt cho chủ nhà sau đường kiến tạo của Ansgar Knauff</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-2-1381.jpg?width=768&s=ouU60DwmzuXKezkl0lCcdw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-2-1381.jpg?width=1024&s=Km_NtYy2BFbCGDakavxsAQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-2-1381.jpg?width=0&s=uKezPHoIuOBD9dyoL9xRLg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-2-1381.jpg?width=768&s=ouU60DwmzuXKezkl0lCcdw\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-2-1381.jpg?width=260&s=5nJZsq-fKZUKdkssroeSqA\"></picture>

<figcaption>Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-3-1382.jpg?width=768&s=YFUsO_9Pw9mmlcP3iIS5-Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-3-1382.jpg?width=1024&s=dRWOnopiT5OQ5TdrokMmaw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-3-1382.jpg?width=0&s=FmSS1Yw6p9eU9Wyd8_HaoQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-3-1382.jpg?width=768&s=YFUsO_9Pw9mmlcP3iIS5-Q\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-3-1382.jpg?width=260&s=MG-p8_UxLjGcGcckbh7ZKA\"></picture>

<figcaption>Thừa thắng xông lên, <a href=\"https://vietnamnet.vn/frankfurt-tag10883063752594359098.html\" target=\"_blank\">Frankfurt</a> nâng tỷ số lên 3-0 nhờ công của Hugo Larsson chỉ 5 phút sau đó</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-7-1383.jpg?width=768&s=F15uXZxGeTZeijP2KH8kvA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-7-1383.jpg?width=1024&s=ncyBFKO5-bkRLQEk9XXcmg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-7-1383.jpg?width=0&s=uSuU2MGlILYh9aTE14l8cA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-7-1383.jpg?width=768&s=F15uXZxGeTZeijP2KH8kvA\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 7.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-7-1383.jpg?width=260&s=Cc1nPxQPvOAI27bJ20uWXw\"></picture>

<figcaption>Cuối hiệp một, Joshua Kimmich rút ngắn tỷ số cho Bayern xuống còn 1-3</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-8-1384.jpg?width=768&s=paGC-v6gB-YuVQ_L1kYzQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-8-1384.jpg?width=1024&s=0bA3H4-2DBhIyWImcG3OWg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-8-1384.jpg?width=0&s=s5HoLgzU-Dx-9Rea0hBBjw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-8-1384.jpg?width=768&s=paGC-v6gB-YuVQ_L1kYzQg\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 8.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-8-1384.jpg?width=260&s=RQJSmY1i97eOE7EVGu_1zQ\"></picture>

<figcaption>Tình huống Choupo-Moting bỏ lỡ cơ hội khó tin trước khung thành chủ nhà ở phút 56, không lâu sau khi chủ nhà có bàn thắng thứ 4 của Ebimbe</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-9-1385.jpg?width=768&s=Jgt36Hz-oPVBqiOIs0R9Mg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-9-1385.jpg?width=1024&s=8sYED3-g_RpgjIiYoBh6Mg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-9-1385.jpg?width=0&s=ML9UQEJ5qgF-S9tP8GiZnQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-9-1385.jpg?width=768&s=Jgt36Hz-oPVBqiOIs0R9Mg\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 9.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-9-1385.jpg?width=260&s=Fc5Na9llm3aXRm_I-xlDFw\"></picture>

<figcaption><a href=\"https://vietnamnet.vn/harry-kane-tag3703867920783725461.html\" target=\"_blank\">Harry Kane</a> hoàn toàn bất lực trước khung thành Frankfurt </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-5-1386.jpg?width=768&s=CuZZB9NS3_h7eoW7VPjKrw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-5-1386.jpg?width=1024&s=dX43QsshROZMQZX9NPA5Sg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-5-1386.jpg?width=0&s=HVp8fWRGv1Cb8rJUzTkQsw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-5-1386.jpg?width=768&s=CuZZB9NS3_h7eoW7VPjKrw\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-5-1386.jpg?width=260&s=ZsIck-ndnKZepfTZjVMCgg\"></picture>

<figcaption>Chưa dừng lại ở đó, đến phút 60 đến lượt A. Knauff lập công, ấn định chiến thắng khó tin 5-1 cho Frankfurt </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-10-1387.jpg?width=768&s=NNqqaZBkLRIP7L8qZV2zFw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-10-1387.jpg?width=1024&s=0PnBjBYFszwJeiNOTKDBSw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-10-1387.jpg?width=0&s=9yVgLvQvbZWLRLf1JV6ZAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-10-1387.jpg?width=768&s=NNqqaZBkLRIP7L8qZV2zFw\" alt=\"frankfurt vs bayern munich 10.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/frankfurt-vs-bayern-munich-10-1387.jpg?width=260&s=xiugHsrTmUYmeZLMpvdCMw\"></picture>

<figcaption>Nỗi thất vọng của các cầu thủ Bayern Munich. Sau đây 4 ngày, thầy trò HLV Thomas Tuchel làm khách trên sân Old Trafford ở trận đấu cuối cùng vòng bảng UEFA Champions League. Trong khi \"Hùm xám\" đã sớm giành vé đi tiếp, còn MU buộc phải thắng và hi vọng cặp đấu còn lại giữa Copenhagen và Galatasaray có kết quả hòa</figcaption>

</figure>

<p><strong>Đội hình thi đấu</strong></p>

<p><strong>Frankfurt: </strong>Trap, Pacho, Koch, Tuta, Buta (Baum 89'), Ebimbe (Nkounkou 76'), Larsson, Gotze, Knauff (Hauge 82'), Chaibi (Ngankam 89'), Marmoush (Hasebe 81').</p>

<p><strong>Bayern:</strong> Neuer, Mazraoui (Laimer 46'), Upamecano, Min-jae, Davies (Guerreiro 46'), Kimmich, Goretzka, Coman (Gnabry 66' - Musiala 71'), Choupo-Moting (Muller 66'), Sane, Kane.</p>

<table class=\"ck-cms-football-ranking vnn-template-editable\" style=\"background-color: #fff;\">

<thead>

<tr>

<td colspan=\"9\" style=\"color: white;\">Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24</td>

</tr>

<tr>

<th>STT</th>

<th>Đội</th>

<th>Trận</th>

<th>T</th>

<th>H</th>

<th>B</th>

<th>HS</th>

<th>Điểm</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr class=\"bg__champion-leage\">

<td>1</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=768&s=yvzl3pcXe0y8_mxAx3cLxg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=1024&s=EU89MpEndHRqZHDb5sdunw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=0&s=sriGlkODgfpMLKuvBtoHFg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=768&s=yvzl3pcXe0y8_mxAx3cLxg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/168.png?width=260&s=75qkP_d2KzTwsG1qVZPBXg\"></picture>Bayer Leverkusen</a></td>

<td>13</td>

<td>11</td>

<td>2</td>

<td>0</td>

<td>27</td>

<td>35</td>

</tr>

<tr class=\"bg__champion-leage\">

<td>2</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=768&s=HPqR6iPn-bpMTCJ_q-UeAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=1024&s=PXip_TRlOG8jMKMAuZS3NQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=0&s=WpJERroGWEhBZLE8UAJK0Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=768&s=HPqR6iPn-bpMTCJ_q-UeAw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/157.png?width=260&s=sXx1ZYadgPZG8OU1aNFe8w\"></picture>Bayern Munich</a></td>

<td>13</td>

<td>10</td>

<td>2</td>

<td>1</td>

<td>30</td>

<td>32</td>

</tr>

<tr class=\"bg__champion-leage\">

<td>3</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=768&s=DYQEEVKlIkxsU3Fu4JQQcA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=1024&s=s8tmFvwLm7BtBzzYLbR8Rg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=0&s=9U3xTO5oUDe0JTlvgcKgZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=768&s=DYQEEVKlIkxsU3Fu4JQQcA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/172.png?width=260&s=1bxlqxP5Zu-RsRJc66ytOQ\"></picture>VfB Stuttgart</a></td>

<td>13</td>

<td>10</td>

<td>0</td>

<td>3</td>

<td>18</td>

<td>30</td>

</tr>

<tr class=\"bg__champion-leage\">

<td>4</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=768&s=lPhrI33urSWjeBvHQfi6rA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=1024&s=hUdaByzS8MwKlSMGEZw1Pg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=0&s=-uete-98h6S0FD7DOwhZsg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=768&s=lPhrI33urSWjeBvHQfi6rA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/173.png?width=260&s=bWgN-Ka4UOJz-NsbP6TZKQ\"></picture>RB Leipzig</a></td>

<td>13</td>

<td>8</td>

<td>2</td>

<td>3</td>

<td>18</td>

<td>26</td>

</tr>

<tr class=\"bg__europa-leage\">

<td>5</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=768&s=s7VP3byplfsK8-lkouVsvg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=1024&s=MqkWet3pRMG0Wvu6VCk57Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=0&s=O7RUaCf2xOgbxDY8bFMyZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=768&s=s7VP3byplfsK8-lkouVsvg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/165.png?width=260&s=0hEvbNIEagyCjVIqGuoLPw\"></picture>Borussia Dortmund</a></td>

<td>13</td>

<td>7</td>

<td>4</td>

<td>2</td>

<td>6</td>

<td>25</td>

</tr>

<tr class=\"bg__europa-leage-qualification\">

<td>6</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=768&s=Tti232htx9twxJmkY9cKWg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=1024&s=Z1tzKrmroZeogyJIETdlNA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=0&s=bwQThEstdBGhune6Ay3j7w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=768&s=Tti232htx9twxJmkY9cKWg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/167.png?width=260&s=QwqlpjSVaJG7h80yUG-HcA\"></picture>1899 Hoffenheim</a></td>

<td>14</td>

<td>7</td>

<td>2</td>

<td>5</td>

<td>4</td>

<td>23</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>7</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=768&s=OMketx2FDtNyPiQyStXGVQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=1024&s=N95PX1V0voHz7325hmWHwg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=0&s=g6ocWTENfIHIZ1KfMQtV-g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=768&s=OMketx2FDtNyPiQyStXGVQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/169.png?width=260&s=BYAMV1EFTsBaq7buUfRp1w\"></picture>Eintracht Frankfurt</a></td>

<td>14</td>

<td>5</td>

<td>6</td>

<td>3</td>

<td>8</td>

<td>21</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>8</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=768&s=_wTMj9P_oIF9lQHtGYDFag\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=1024&s=E5ZC-Uazrp5Nid0Qea4u9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=0&s=V8Zk6gH0YDid7EMZzlUaZQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=768&s=_wTMj9P_oIF9lQHtGYDFag\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/160.png?width=260&s=ko78ZWLNu9F_-I_S76cPdw\"></picture>SC Freiburg</a></td>

<td>13</td>

<td>5</td>

<td>3</td>

<td>5</td>

<td>-7</td>

<td>18</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>9</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=768&s=FBfv3gDm0rZe0ZM2DXWDPA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=1024&s=E3mzg8ZUFE_GkretvL7odg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=0&s=ecEE7_Awapku-oO62afcsw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=768&s=FBfv3gDm0rZe0ZM2DXWDPA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/170.png?width=260&s=UMH5KWOfHCtV-wTofhQCtw\"></picture>FC Augsburg</a></td>

<td>13</td>

<td>4</td>

<td>5</td>

<td>4</td>

<td>-2</td>

<td>17</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>10</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=768&s=4djRrgPfhPclNYagHiCy-Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=1024&s=zopR9KyAXvRLrIB9Grb8wA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=0&s=IqHlhcf21GerYHT15BA3gA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=768&s=4djRrgPfhPclNYagHiCy-Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/163.png?width=260&s=JIE5_UD2p_dXI3XiXvMToQ\"></picture>Borussia Monchengladbach</a></td>

<td>13</td>

<td>4</td>

<td>4</td>

<td>5</td>

<td>-1</td>

<td>16</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>11</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=768&s=odl6is_G2fhs0kLuN3eq-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=1024&s=73fQZxfeHX4cEJUL3XOZ-Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=0&s=GCwhtU5gXQTlvLySmVXa6Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=768&s=odl6is_G2fhs0kLuN3eq-A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/161.png?width=260&s=q7jfMB7XQ5FbCwxpOjuseQ\"></picture>VfL Wolfsburg</a></td>

<td>13</td>

<td>5</td>

<td>1</td>

<td>7</td>

<td>-6</td>

<td>16</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>12</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=768&s=qVmwXJeJLyS-XE9CKseh_Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=1024&s=4-6W_FQgpQWOwrgJOtAgGQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=0&s=EYaotlsQImrqgrmGLBHEGA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=768&s=qVmwXJeJLyS-XE9CKseh_Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/176.png?width=260&s=WUjZq2vrYRBhNJKHGqVvXg\"></picture>VfL BOCHUM</a></td>

<td>14</td>

<td>2</td>

<td>7</td>

<td>5</td>

<td>-14</td>

<td>13</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>13</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=768&s=P0hXKG1lXFTFZ1sogj05Mg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=1024&s=wpTPX--bR5-e3m4BnYa76Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=0&s=assc03UomodfHaeaXIY9Yw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=768&s=P0hXKG1lXFTFZ1sogj05Mg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/162.png?width=260&s=fepr-z2xMEFxAUpODUgclQ\"></picture>Werder Bremen</a></td>

<td>13</td>

<td>3</td>

<td>2</td>

<td>8</td>

<td>-9</td>

<td>11</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>14</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=768&s=GYQNh8b1do1lqnFiK7vnrQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=1024&s=R9ZWj1q9G9EnRDlUR0DMIA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=0&s=v11Y75dVn9g-69YHFeCzIg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=768&s=GYQNh8b1do1lqnFiK7vnrQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media-2.api-sports.io/football/teams/180.png?width=260&s=GkQ3GZcHtORTNOzKMHyA-A\"></picture>FC Heidenheim</a></td>

<td>13</td>

<td>3</td>

<td>2</td>

<td>8</td>

<td>-10</td>

<td>11</td>

</tr>

<tr class=\"\">

<td>15</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/192.png?width=768&s=FftJ8aadi61USebDoIJdXA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/192.png?width=1024&s=_3T-pyPa4-9SECISCdUv4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/192.png?width=0&s=zgJLIJ7wotrMjk4jXfb0Kg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/192.png?width=768&s=FftJ8aadi61USebDoIJdXA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/192.png?width=260&s=dJcPPUfZSm26-myVkMxFYw\"></picture>FC Koln</a></td>

<td>13</td>

<td>2</td>

<td>3</td>

<td>8</td>

<td>-14</td>

<td>9</td>

</tr>

<tr class=\"bg__down-rank-playoff\">

<td>16</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media-3.api-sports.io/football/teams/181.png?width=768&s=zTXIEvWX44od3m2lk3YATg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media-3.api-sports.io/football/teams/181.png?width=1024&s=ThHLvq-EzTG9ZSWdUPSgnA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media-3.api-sports.io/football/teams/181.png?width=0&s=H6u8-DvRrYyDjX7VBOCYaw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media-3.api-sports.io/football/teams/181.png?width=768&s=zTXIEvWX44od3m2lk3YATg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media-3.api-sports.io/football/teams/181.png?width=260&s=k1KTiOYR1eZ084OGU7YLxg\"></picture>SV Darmstadt 98</a></td>

<td>13</td>

<td>2</td>

<td>3</td>

<td>8</td>

<td>-19</td>

<td>9</td>

</tr>

<tr class=\"bg__down-rank\">

<td>17</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=768&s=N0n_VIp9MQDQk-3kC17Zeg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=1024&s=TFeY1gfGTRhy0hHghdUNaw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=0&s=NO9cVJnUmVOmJfkPGjcgBw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=768&s=N0n_VIp9MQDQk-3kC17Zeg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/164.png?width=260&s=bYR4e0jzLkX4FIhn175NFw\"></picture>FSV Mainz 05</a></td>

<td>13</td>

<td>1</td>

<td>5</td>

<td>7</td>

<td>-14</td>

<td>8</td>

</tr>

<tr class=\"bg__down-rank\">

<td>18</td>

<td><a href=\"#\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=768&s=0h6XStq85M1lqjrfXXaQAg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=1024&s=20M8WRe7iDOm4D1CCD0mWw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=0&s=EthKPwVj2U4qIiDAM_bg7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=768&s=0h6XStq85M1lqjrfXXaQAg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/182.png?width=260&s=PybYNA3mWHYS1JBnfwZQsg\"></picture>Union Berlin</a></td>

<td>12</td>

<td>2</td>

<td>1</td>

<td>9</td>

<td>-15</td>

<td>7</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p></p>

<div class=\"table-bxh__read-more\">

<div class=\"table-bxh__left\">

<ul>

<li><span class=\"note-box note-box__champion-leage\"></span><span class=\"desc\">Dự Champions League</span></li>

<li><span class=\"note-box note-box__europa-leage\"></span><span class=\"desc\">Dự Europa league</span></li>

<li><span class=\"note-box note-box__europa-leage-qualification\"></span><span class=\"desc\">Dự sơ loại Europa league</span></li>

<li><span class=\"note-box note-box__down-rank-playoff\"></span><span class=\"desc\">Đá play-off trụ hạng</span></li>

<li><span class=\"note-box note-box__down-rank\"></span><span class=\"desc\">Xuống hạng</span></li>

</ul>

</div>

