{"article":{"id":"2222686","title":"Quang Hải ghi bàn ngày tái xuất, CA Hà Nội vẫn thua Hải Phòng","description":"Quang Hải lập công nhưng không đủ giúp CA Hà Nội tránh khỏi thất bại 1-3 trước chủ nhà Hải Phòng, thuộc trận đấu muộn nhất vòng 4 Night Wolf V-League, tối 4/12.","contentObject":{"content":"<p><strong>Ghi bàn:</strong></p>

<p>Hải Phòng: Lucao (29' pen), Mpande (59'), Hữu Sơn (62')</p>

<p>CA Hà Nội: Quang Hải (60')</p>

<p><strong>Đội hình ra sân:</strong></p>

<p><strong>Hải Phòng:</strong> Đình Triệu (1), Hoài Dương, Văn Tới (5), Bicou Bissainthe (25), Hoàng Nam (30), A Sân (42), Hữu Sơn (77), Việt Hưng (97), Tuấn Anh (79), Lucao (9), Mpande (7).</p>

<p><strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/cahn-tag14834055752303586127.html\" target=\"_blank\">CA Hà Nội</a>:</strong> Filip Nguyễn (1), Tấn Sinh (3), Việt Anh (68), Gia Hưng (47), Văn Phương (26), Geovane, Quang Hải (Thành Long 72'), Bảo Trung (27), Ngọc Thắng (Văn Thanh 29'), Jeferson Elias (9), Xuân Nam (7).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1569.jpg?width=768&s=HqpjwXYmufU7CXPjgsQwiQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1569.jpg?width=1024&s=u_PzRshWhgnKxmMEALtkkQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1569.jpg?width=0&s=5eCRt1Nah1Q3U2Ndsgh1EQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1569.jpg?width=768&s=HqpjwXYmufU7CXPjgsQwiQ\" alt=\"hai phong vs can.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1569.jpg?width=260&s=w6ibpZQFi_KsLQjWTe8UMg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","conclusion":"","timelines":[{"id":"dac82a50-d826-4ea6-8df4-2d9d0fb5cf89","time":"2023-12-04T16:20:44","title":"Thông tin lực lượng","content":"<p><strong>Hải Phòng:</strong> Vắng hậu vệ Phạm Mạnh Hùng vì thẻ đỏ. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có trong tay những gương mặt thay thế ổn thoả.</p>

<p><strong>CA Hà Nội:</strong> Có trong tay lực lượng tốt nhất trong chuyến làm khách đến Lạch Tray.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"8627f409-fdac-4e45-bdbf-15fe7c4f6548","time":"2023-12-04T16:25:43","title":"Bảng xếp hạng V-League 2023/24","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1008.jpg?width=768&s=wb8WAurzWqr3k2cJAxxGCA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1008.jpg?width=1024&s=xHN_W3q-a_P-xGtKirNhTQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1008.jpg?width=0&s=7TSU-CSVJ6NaZGxYMcyTlg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1008.jpg?width=768&s=wb8WAurzWqr3k2cJAxxGCA\" alt=\"bang xep hang vleague 20232024.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1008.jpg?width=260&s=DaXaX0YiZegb7M4RA8TDAw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"02d8f644-a9d3-4500-a271-2e8288eacdce","time":"2023-12-04T16:30:15","title":"Nhận định Hải Phòng vs CA Hà Nội","content":"<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701671378737\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2222425\"><a href=\"/nhan-dinh-hai-phong-vs-cahn-18h-ngay-4-12-2222425.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhan-dinh-hai-phong-dau-cahn-cho-quang-hai-tro-lai-1009.jpeg?width=0&s=bxPAZgt9ttPPjDuZWR7YZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhan-dinh-hai-phong-dau-cahn-cho-quang-hai-tro-lai-1009.jpeg?width=260&s=vEchOwE1BUY7iABlq8S2_g\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nhan-dinh-hai-phong-vs-cahn-18h-ngay-4-12-2222425.html\">Nhận định Hải Phòng đấu CAHN: Chờ Quang Hải trở lại</a><span class=\"summary__content-desc\">Quang Hải sẵn sàng trở lại, trong trận CAHN làm khách trên sân của Hải Phòng, vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, lúc 18h ngày 4/12.</span></div>

</article>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"f3c418fc-b9c9-4056-b32e-3127105463e2","time":"2023-12-04T17:42:36","title":"Đội hình xuất phát Hải Phòng vs CA Hà Nội","content":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1415.jpg?width=768&s=XMXbrEA89UiEs40sFnGx3w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1415.jpg?width=1024&s=uyxAhG9kBJ4GcILug31S2g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1415.jpg?width=0&s=bxCzQHf3dYFe03evkgsrZA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1415.jpg?width=768&s=XMXbrEA89UiEs40sFnGx3w\" alt=\"hai phong vs can.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-vs-can-1415.jpg?width=260&s=JL1P07gO1pgi7PZfyIkduw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"8d31303b-b712-434e-a626-5f1c6338b6e6","time":"2023-12-04T17:54:59","title":"17h54","content":"<p>Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.</p>

<p>Quang Hải lần đầu đá chính sau một thời gian vắng mặt do chấn thương, anh được HLV Gong Oh Kyun trao tấm băng thủ quân của CA Hà Nội.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-hai-cahn-1498.jpg?width=768&s=QBTQ6VPBxvGsm7wNmFCuLQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-hai-cahn-1498.jpg?width=1024&s=vfIONe6fxtLdLGoGcc7Y8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-hai-cahn-1498.jpg?width=0&s=mOTQqqBvIynvdMX06-UMkg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-hai-cahn-1498.jpg?width=768&s=QBTQ6VPBxvGsm7wNmFCuLQ\" alt=\"quang hai cahn.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-hai-cahn-1498.jpg?width=260&s=w-9bvdEALefGe1-57EcPkA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"67ab8580-5e52-47de-a79a-084dabcb47c7","time":"2023-12-04T18:00:19","title":"18h00","content":"<p>Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"98d0117a-5a91-4ef1-a919-285d8b56bdab","time":"2023-12-04T18:03:48","title":"3'","content":"<p>Lợi thế sân nhà giúp các cầu thủ Hải Phòng nhập cuộc hứng khởi, trong khi CA Hà Nội có phần thận trọng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"1da34a06-aed0-4606-b175-1ebfe3f78d6e","time":"2023-12-04T18:06:21","title":"6'","content":"<p>Sau ít phút đầu nhập cuộc chậm, các vị khách đến từ Thủ đô dần kiểm soát thế trận.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b0eb90a5-b2da-4fca-b0ba-eb9b2d3286b1","time":"2023-12-04T18:08:41","title":"8'","content":"<p>Tiền đạo Lucao xử lý loại bỏ Tấn Sinh rồi dứt điểm về góc gần, tuy nhiên không thể làm kho thủ thành Filip Nguyễn.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"843d005f-ce63-4ad5-a0ec-7cc5a865df3a","time":"2023-12-04T18:13:47","title":"13'","content":"<p>Từ chấm đá phạt bên cánh phải, gần cột góc Hải Phòng, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm bị cầu thủ chủ nhà đánh đầu phá ra.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-1-1476.jpg?width=768&s=1KnlDWm4SXcqizKKrVABtQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-1-1476.jpg?width=1024&s=tKG6R2MBgxOPBwkhc4LvJg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-1-1476.jpg?width=0&s=kinrc0WFEJURz2UmSxFI0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-1-1476.jpg?width=768&s=1KnlDWm4SXcqizKKrVABtQ\" alt=\"hai phong cahn 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-1-1476.jpg?width=260&s=E_nEYt-Q1Fu9Y8U8lNSHzw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"dcc8e6d1-4733-4445-8ced-6e34e445f5d0","time":"2023-12-04T18:16:14","title":"14'","content":"<p>Tuấn Anh tung cú sút táo bạo từ khoảng cách 25m, bóng đi căng và cao hơn xà ngang khung thành Filip Nguyễn chỉ chút ít.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d60cc468-b215-44a9-aae8-e99618f33c29","time":"2023-12-04T18:25:55","title":"26'","content":"<p>Sau pha phản công của Hải Phòng, Hoàng Nam dứt điểm sát vòng cấm. Xuân Nam trong tình huống tham gia phòng ngự đã để tay chạm bóng, trọng tài Ngô Duy Lân lập tức thổi phạt đền cho chủ nhà.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-4-1477.jpg?width=768&s=PQEE6ZYCAvE6-IlvbqUA-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-4-1477.jpg?width=1024&s=dxxLI3o5DudbnP9ouM6ZSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-4-1477.jpg?width=0&s=-k8_LZOjXKzcLYR1uywIbg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-4-1477.jpg?width=768&s=PQEE6ZYCAvE6-IlvbqUA-w\" alt=\"hai phong cahn 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-4-1477.jpg?width=260&s=YFiOM8qr3b42QTVz2Eymzw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"418461fe-4fbb-4b35-9ae9-24738a1813a3","time":"2023-12-04T18:28:51","title":"28'","content":"<p><strong>Lucao mở tỷ số trên chấm 11m</strong></p>

<p>Từ khoảng cách 11m, tiền đạo ngoại binh Lucao dứt điểm bị thủ môn Filip Nguyễn đoán đúng hướng bóng nhưng không thể cản phá.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-3-1499.jpg?width=768&s=pE3wmcfx0QknYecdBs6LGg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-3-1499.jpg?width=1024&s=Aj8SmeM-oe5XwliU-7WNMQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-3-1499.jpg?width=0&s=a434VUj5Y9p_lhTJnPB0hw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-3-1499.jpg?width=768&s=pE3wmcfx0QknYecdBs6LGg\" alt=\"hai phong 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-3-1499.jpg?width=260&s=dAEXubDe85W901uhMp2k_A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"4a958d80-88a3-47ec-ace3-efd0c3fc0ef9","time":"2023-12-04T18:37:00","title":"35'","content":"<p>Các cầu thủ CA Hà Nội đang thi đấu khá bế tắc, đội khách vẫn vẫn chưa có được pha dứt điểm nào đáng chú ý về phía khung thành của Đình Triệu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-6-1485.jpg?width=768&s=-WFLT2FTKBV773dq3SwHnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-6-1485.jpg?width=1024&s=6fDwr3HCZI5EullharMfdQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-6-1485.jpg?width=0&s=9RfVxWZjA6us9ABWEG0XBA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-6-1485.jpg?width=768&s=-WFLT2FTKBV773dq3SwHnQ\" alt=\"hai phong cahn 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hai-phong-cahn-6-1485.jpg?width=260&s=Mq91CgHyTeB6J2dRWUTGUQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"bbf54dca-5fd2-42e7-a207-8f6b28e393bf","time":"2023-12-04T18:38:13","title":"29'","content":"<p>HLV Gong Oh Kyun quyết định tung Văn Thanh vào thế chỗ Ngọc Thắng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hlv-cahn-1500.jpg?width=768&s=HzYt81cV0E38eyrVBRUD6A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hlv-cahn-1500.jpg?width=1024&s=UBOxtfgr_vdfkRkyiXq18w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hlv-cahn-1500.jpg?width=0&s=2kfaGF8JVzxKcO0KN2p5zg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hlv-cahn-1500.jpg?width=768&s=HzYt81cV0E38eyrVBRUD6A\" alt=\"hlv cahn.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hlv-cahn-1500.jpg?width=260&s=fbrLZsOUhi6wcBQs3ytb6w\"></picture>

<figcaption>HLV Gong Oh Kyun </figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"d91055c2-f2c4-47af-a683-321b21e05dfc","time":"2023-12-04T18:45:09","title":"43'","content":"<p>Văn Thanh quyết định đột phá từ cánh phải vào, tuy nhiên anh không thể vượt qua hai cầu thủ Hải Phòng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"bd59ed5e-e39c-431b-9b64-18980b90443b","time":"2023-12-04T18:50:52","title":"Hết hiệp 1","content":"<p>Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Hải Phòng.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"35fdcae5-5cd8-42a9-9991-d5d58d5c3461","time":"2023-12-04T19:06:56","title":"Hiệp 2","content":"<p>Hiệp hai trận đấu bắt đầu.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"1635dc78-d0db-435e-8b03-3c1fa63fada5","time":"2023-12-04T19:13:35","title":"52'","content":"<p>Thủ môn Đình Triệu bị đau ở chân sau nỗ lực lao ra dũng cảm truy cản Junior bên phía CA Hà Nội.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"3995c6be-22c6-432a-a1bb-014997a95212","time":"2023-12-04T19:18:05","title":"58'","content":"<p>Mải mê tấn công suýt chút nữa CA Hà Nội phải nhận bàn thua thứ hai nếu không có sự xuất sắc của Filip Nguyễn, sau pha dứt điểm của Mpande.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"419e6961-0f45-4659-9ca2-f4ea5c151996","time":"2023-12-04T19:20:30","title":"59'","content":"<p><strong>Mpande nhân đôi cách biệt</strong></p>

<p>Xuất phát từ qua đá phạt góc của Hải Phòng, một cầu thủ áo trắng đánh đầu ngược để Mpande ập vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"ae997c96-770c-4e61-9b3a-5c9117a06aaa","time":"2023-12-04T19:26:21","title":"60'","content":"<p><strong>Quang Hải lập công</strong></p>

<p>Đón quả treo bóng của đồng đội từ cánh phải vào, Quang Hải trong thế không bị kèm cặp, anh lắc đầu lái bóng về góc xa khiến Đình Triệu bó tay.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"b4d8aaf4-18a1-4038-9bcb-db9d3b62c4f9","time":"2023-12-04T19:27:43","title":"63'","content":"<p><strong>Hữu Sơn nâng tỷ số lên 3-1 cho Hải Phòng</strong></p>

<p>Lucao đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm vượt qua tầm với của Filip Nguyễn rồi tìm đến xà ngang bật ra. Hữu Sơn ập vào rất nhanh đánh đầu bồi nâng tỷ số lên 3-1.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"721b9f27-8595-470e-a05e-743ed96583da","time":"2023-12-04T19:28:51","title":"67'","content":"<p>Thủ thành Filip Nguyễn tiếp tục có pha cản phá chính xác trước tình huống đột phá của Lucao.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"737bc8e3-2db4-4d13-93e6-0426e5652c60","time":"2023-12-04T19:33:01","title":"72'","content":"<p>HLV Gong Oh Kyun rút Quang Hải ra nghỉ và tung Thành Long vào thế chỗ.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"0d02a43e-0c41-4b5f-b8b9-083188094273","time":"2023-12-04T19:46:32","title":"85'","content":"<p>Các cầu thủ Hải Phòng không chỉ tổ chức phòng ngự kín kẽ mà thi thoảng còn có những pha lên bóng ít nhiều gây ra sóng gió cho khung thành của Filip Nguyễn.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"6729c7ed-ecb9-4cc7-8d63-cf740798ac70","time":"2023-12-04T19:51:22","title":"90'","content":"<p>Hiệp hai có 5 phút bù giờ.</p>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1},{"id":"9babbcb2-3bf7-4668-a923-04f7602326f3","time":"2023-12-04T19:56:38","title":"KẾT THÚC","content":"<p>Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho Hải Phòng trước đội khách CA Hà Nội. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1565.jpg?width=768&s=lIkyW21IAdXUiYTwKADjbQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1565.jpg?width=1024&s=R2MTTLL2hpwaTHl75nDb7g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1565.jpg?width=0&s=jjndAwkH8uJPT_-GMOFWMw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1565.jpg?width=768&s=lIkyW21IAdXUiYTwKADjbQ\" alt=\"bang xep hang vleague 20232024.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-vleague-20232024-1565.jpg?width=260&s=MCip6jw5VmHv4bI7EBz5Eg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>","pageIndex":0,"type":1,"liveMediaTypeEnumToInt":1}]},"displayType":5,"options":66112,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"/ket-qua-bong-da-hai-phong-3-1-cong-an-ha-noi-vong-4-v-league-2023-24-2222686.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-hai-ghi-ban-ngay-tai-xuat-ca-ha-noi-van-thua-hai-phong-1567.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quang-hai-ghi-ban-ngay-tai-xuat-ca-ha-noi-van-thua-hai-phong-1568.jpg","updatedDate":"2023-12-04T20:05:14","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"04/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222806","title":"Indonesia muốn nhập tịch thủ môn Inter đấu tuyển Việt Nam","description":"Indonesia đang nỗ lực nhập tịch cho Emil Audero, cựu thủ môn U21 Italy hiện khoác áo Inter, để thi đấu với tuyển Việt Nam trong tương lai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/indonesia-nhap-tich-thu-mon-inter-dau-tuyen-viet-nam-2222806.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/indonesia-muon-nhap-tich-thu-mon-inter-dau-tuyen-viet-nam-1548.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:47:43","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222817","title":"Newcastle nhận tin 'sét đánh' sau chiến thắng MU","description":"Thủ thành Nick Pope sẽ phải nghỉ thi đấu phần còn lại mùa giải 2023/24 vì chấn thương vai nghiêm trọng ở trận Newcastle vs MU.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/newcastle-nhan-tin-set-danh-sau-chien-thang-mu-2222817.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/newcastle-nhan-tin-set-danh-sau-chien-thang-mu-1312.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222781","title":"MU ‘thưởng’ nóng Kobbie Mainoo, không lo Man City dụ dỗ","description":"Erik ten Hag đặc biệt hài lòng với Kobbie Mainoo, MU chuẩn bị ‘thưởng’ nóng sao trẻ 18 tuổi giữa thông tin, Man City tìm cách lôi kéo về Etihad.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-thuong-nong-kobbie-mainoo-khong-lo-man-city-du-do-2222781.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mu-thuong-nong-kobbie-mainoo-khong-lo-man-city-du-do-1291.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222715","title":"Văn Toàn tỏa sáng, Công Phượng thêm nhấp nhổm ở Nhật","description":"Tiền đạo Văn Toàn đang thăng hoa trong màu áo Nam Định, khiến người bạn thân Công Phượng ở Nhật Bản chưa rõ tương lai, thêm nhấp nhổm.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-toan-toa-sang-cong-phuong-them-nhap-nhom-o-nhat-2222715.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/van-toan-toa-sang-cong-phuong-them-nhap-nhom-o-nhat-1148.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:10:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222731","title":"Giật mình số liệu tệ hại Man City trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh","description":"Man City mạnh nhất thế giới của Pep Guardiola khiến người ta phải giật mình vì số liệu tệ hại trước Tottenham ở Ngoại hạng Anh.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giat-minh-so-lieu-te-hai-man-city-truoc-tottenham-o-ngoai-hang-anh-2222731.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giat-minh-so-lieu-te-hai-man-city-truoc-tottenham-o-ngoai-hang-anh-1134.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222670","title":"Door & Window Golf Championship 2023: Những giải thưởng hấp dẫn đã có chủ","description":"Giải Golf ngành Nhôm, Kính và Cửa toàn quốc “Door & Window Golf Championship 2023” đã chính thức khởi tranh và khép lại với gala trao giải được tổ chức bài bản, hoành tráng tại sân Golf Skylake, Hà Nội ngày 30/11.","displayType":1,"category":{"name":"Hậu trường","detailUrl":"/the-thao/hau-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/hau-truong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/door-window-golf-championship-2023-nhung-giai-thuong-hap-dan-da-co-chu-2222670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/door-window-golf-championship-2023-nhung-giai-thuong-hap-dan-da-co-chu-1109.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222616","title":"Huyền thoại MU chỉ ra lý do Man City dễ ‘ôm hận’ Ngoại hạng Anh","description":"Cựu đội trưởng MU, Roy Keane nghi ngờ khả năng vô địch Ngoại hạng Anh của Man City mùa này sau trận hòa 3-3 Tottenham.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-thoai-mu-chi-ra-ly-do-man-city-co-the-om-han-ngoai-hang-anh-2222616.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/huyen-thoai-mu-chi-ra-ly-do-man-city-de-om-han-ngoai-hang-anh-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222614","title":"Mourinho làm điều đặc biệt sau chiến thắng ngược của Roma","description":"HLV Jose Mourinho tiếp tục gây ngạc nhiên cho cả Italy, sau khi AS Roma của ông có trận thắng 2-1 quan trọng trên sân Sassuolo.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mourinho-lam-dieu-dac-biet-khi-roma-thang-nguoc-sassuolo-2-1-2222614.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mourinho-lam-dieu-dac-biet-sau-chien-thang-nguoc-cua-roma-860.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:47:28","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222587","title":"Scottie Scheffler vô địch giải đấu của Tiger Woods","description":"Sau hai năm liên tiếp về nhì, Scottie Scheffler lần đầu tiên giành chiến thắng Hero World Challenge, sự kiện được tổ chức bởi huyền thoại Tiger Woods.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/scottie-scheffler-vo-dich-hero-world-challenge-cua-tiger-woods-2222587.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/scottie-scheffler-vo-dich-giai-dau-cua-tiger-woods-623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:18:04","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222585","title":"Postecoglou thừa nhận Tottenham thoát thua Man City nhờ trọng tài","description":"HLV Postecoglou thừa nhận Tottenham đã may mắn thoát thua Man City nhờ quyết định gây tranh cãi của trọng tài sau trận hòa 3-3 kịch tính ở Etihad.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/postecoglou-thua-nhan-tottenham-thoat-thua-man-city-nho-trong-tai-2222585.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hlv-postecoglou-thua-nhan-tottenham-thoat-thua-man-city-nho-trong-tai-608.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222548","title":"Man City hòa bất thường, Pep Guardiola ôm mặt ngã lăn ra sân","description":"Pep Guardiola ôm mặt trong bất lực, ngã lăn ra sân khi Man City của ông thực sự ‘bất thường’, để Tottenham buộc chia điểm (hòa 3-3) ngay tại Etihad.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-hoa-bat-thuong-pep-guardiola-om-mat-nga-lan-ra-san-2222548.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-hoa-bat-thuong-pep-guardiola-om-mat-nga-lan-ra-san-443.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:27:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222515","title":"Man City hòa nghẹt thở Tottenham: Báo động Pep Guardiola","description":"Man City có cuộc rượt đuổi nghẹt thở hòa 3-3 với Tottenham, một lần nữa cho thấy nhà ĐKVĐ đang đi sai những tiêu chuẩn mà Pep Guardiola mong muốn.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-man-city-3-3-tottenham-nhung-van-de-cua-pep-guardiola-2222515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/man-city-hoa-nghet-tho-tottenham-bao-dong-pep-guardiola-352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:48:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222521","title":"Haaland mất kiểm soát với trọng tài khi Man City hòa đau Tottenham","description":"Haaland mất kiểm soát, lao về phía trọng tài chính khi cắt còi khiến Man City mất cơ hội thuận lợi để thắng Tottenham ở phút bù giờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/haaland-mat-kiem-soat-voi-trong-tai-khi-man-city-hoa-dau-tottenham-2222521.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/haaland-mat-kiem-soat-voi-trong-tai-khi-man-city-hoa-dau-tottenham-332.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222330","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-4-12-2023-2222330.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-4122023-625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222202","title":"Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 14: Man City kém Arsenal 3 điểm","description":"Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 14 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-14-2222202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-vong-14-man-city-kem-arsenal-3-diem-111.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222337","title":"Joao Felix giúp Barca thắng nghẹt thở Atletico Madrid","description":"Joao Felix tỏa sáng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Barca đánh bại đối thủ khó chịu Atletico Madrid 1-0 ở vòng 15 La Liga, rạng sáng 4/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-barca-1-0-atletico-madrid-vong-15-la-liga-2023-24-2222337.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/joao-felix-giup-barca-ha-dep-atletico-madrid-91.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:14:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222425","title":"Nhận định Hải Phòng đấu CAHN: Chờ Quang Hải trở lại","description":"Quang Hải sẵn sàng trở lại, trong trận CAHN làm khách trên sân của Hải Phòng, vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, lúc 18h ngày 4/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-hai-phong-vs-cahn-18h-ngay-4-12-2222425.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhan-dinh-hai-phong-dau-cahn-cho-quang-hai-tro-lai-1009.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222469","title":"HLV Quy Nhơn Bình Định: 'Không có gì bàn cãi về chuyên môn của Đặng Văn Lâm'","description":"Đặng Văn Lâm chơi tốt và làm tròn nhiệm vụ đội trưởng trong trận Quy Nhơn Bình Định hạ chủ nhà Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, thuộc vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, tối 3/12.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-quy-nhon-binh-dinh-khong-co-gi-ban-cai-ve-chuyen-mon-cua-van-lam-2222469.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hlv-quy-nhon-binh-dinh-khong-co-gi-ban-cai-ve-chuyen-mon-cua-dang-van-lam-1246.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:45:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222463","title":"HLV Hà Nội FC nói gì khi thua trận thứ 3 tại V.League 2023-2024?","description":"Hà Nội FC thua Quy Nhơn Bình Định 0-1 ở vòng 4 V-League 2023-2024 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy. Bàn thua xuất phát từ một tình huống chuyền đầy bất cẩn của Xuân Mạnh.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-ha-noi-fc-noi-gi-khi-thua-tran-thu-3-tai-v-league-2023-2024-2222463.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hlv-ha-noi-fc-noi-gi-khi-thua-tran-thu-3-tai-vleague-2023-2024-1224.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222394","title":"Ông Park Hang Seo về với bầu Đức, tại sao không","description":"Ông Park Hang Seo chưa tìm được bến đỗ mới sau khi rời ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Nhưng ông không long đong khi phía sau vẫn còn... bầu Đức","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-park-hang-seo-ve-voi-bau-duc-tai-sao-khong-2222394.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ong-park-hang-seo-ve-voi-bau-duc-tai-sao-khong-90.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222334","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 4/12/2023: Công An Hà Nội ôm hận trước Hải Phòng","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 4/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-4-12-2023-2222334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ket-qua-bong-da-hom-nay-4122023-cong-an-ha-noi-om-han-truoc-hai-phong-1555.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222413","title":"Man City tuột chiến thắng phút chót trước Tottenham","description":"Chơi áp đảo phần lớn thời gian nhưng Man City lại để cho Tottenham tìm được bàn gỡ 3-3 phút 90, đành ngậm ngùi rời sân với 1 điểm.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-man-city-3-3-tottenham-vong-14-ngoai-hang-anh-2222413.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/truc-tiep-man-city-3-3-tottenham-ruot-duoi-sieu-kich-tinh-h2-40.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T01:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222451","title":"Alexander-Arnold 'nổ' cú đúp, Liverpool thắng kịch tính Fulham 4-3","description":"Alexander-Arnold chói sáng với cú đúp bàn thắng tuyệt đẹp trong chiến thắng 4-3 hấp dẫn trước Fulham.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-liverpool-4-3-fulham-vong-14-ngoai-hang-anh-2222451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/alexander-arnold-no-cu-dup-liverpool-thang-kich-tinh-fulham-4-3-1226.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T23:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222406","title":"Chelsea vượt khó thắng nghẹt thở Brighton","description":"Chơi với 10 người từ cuối hiệp một nhưng Chelsea vẫn xuất sắc đánh bại Brighton 3-2, với cú đúp của Enzo Fernandez.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-chelsea-3-2-brighton-vong-14-ngoai-hang-anh-2222406.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/truc-tiep-chelsea-3-2-brighton-joao-pedro-thap-len-hy-vong-h2-1153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T23:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222436","title":"14 đội bóng dự VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2023","description":"VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2023 diễn ra tại Hà Nội từ 4/12- 9/12, quy tụ 14 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/14-doi-bong-du-vck-giai-bong-ro-toan-quoc-2023-2222436.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/14-doi-bong-du-vck-giai-bong-ro-sinh-vien-toan-quoc-2023-1068.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T21:56:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa