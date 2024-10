Tuyển Indonesia trắng tay trên sân Trung Quốc ĐT Indonesia nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận thứ 4 bảng C vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong khi đó, đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Branko Ivankovic sau 3 trận trắng tay.

Bàn thắng:

Hàn Quốc: Oh Se Hun (51'), Oh Hyeon-gyu (75'), Lee Jae Sung (83')

Iraq: Aymen Hussein (51'), Rebin Sulaka (90'+4)

Đội hình xuất phát Hàn Quốc vs Iraq:

Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Seol Young Woo, Lee Myung Jae, Kim Min Jae, Cho Yu Min, Hwang In Beom, Park Yong Woo, Bae Jun Ho, Lee Jae Sung, Oh Se Hun, Lee Kang In

Iraq: Jalal Hassan, Rebin Sulaka, Ali Faez Atiyah, Mustafa Sadoun, Merchas Doski, Lucas Shlimon, Amjad Attwan, Ahmed Al Hajjaj, Amir Al Ammari, Aymen Hussein, Ibrahim Bayesh