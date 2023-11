Cập nhật nhanh kết quả những trận đấu muộn thuộc vòng 13 Ngoại hạng Anh giữa Fulham vs Wolverhampton, đá muộn vòng 14 La Liga Girona vs Athletic Bilbao và hai cặp đấu thuộc vòng 13 Serie A Verona vs Lecce, Bologna vs Torino.

Bên cạnh đó là các trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League, với nhiều màn so tài hấp dẫn và bất ngờ.