Ghi bàn:

Hàn Quốc: Oh Se Hun (11'), Son Heung Min (19' pen), Bae Jun Ho (74')

Kuwait: Mohammed Daham (60')

Đội hình xuất phát Kuwait vs Hàn Quốc

Kuwait: Khaled Al Rashidi, Sami Al Sanea, Moaath Al Dhafiri, Meshari Al Enezi, Hasan Hamdan, Khaled Hajiah, Redha Hani, Athbi Shehab, Eid Al Rashedi, Mohammad Daham, Salman Al Awadhi

Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Lee Myung Jae, Kim Min Jae, Cho Yu Min, Seol Young Woo, Lee Jae Sung, Park Yong Woo, Hwang In Beom, Oh Se Hun, Lee Kang In, Son Heung Min