Olympic Indonesia bước vào trận đấu quyết định với mục tiêu buộc phải thắng để giành vé đi tiếp, trong khi Olympic Triều Tiên chỉ cần một kết quả hòa.

Các cầu thủ Triều Tiên chơi kín kẽ không cho đội bóng xứ Vạn đảo nhiều cơ hội để tiếp cận với khung thành của đội nhà.

Không những vậy, Olympic Triều Tiên còn không ít lần khiến khung thành của đối phương sóng gió. Phút 41, từ đường bấm bóng của Kang Kul Chol, Kim Kuk Jil đánh đầu chiến thuật để Kim Ju Song đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội nhà.

Qua giờ giải lao, Olympic Indonesia nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.

Olympic Indonesia thua Triều Tiên. Ảnh: Asean Football

Tuy nhiên, Olympic Triều Tiên tổ chức thế trận chặt chẽ, phong tỏa các chân sút nguy hiểm nhất bên phía đối phương.

Chung cuộc, Olympic Triều Tiên giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để tiến vào vòng 1/8 với 3 trận toàn thắng.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Olympic Kyrgyzstan đánh bại Olympic Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 4-1. Với kết quả này, Triều Tiên có 9 điểm nên đứng nhất bảng C. Kyrgyzstan, Indonesia và Đài Loan (TQ) đều có 3 điểm nhưng Kyrgyzstan đứng thứ hai do có hiệu số bàn thắng (4/4) tốt hơn. Indonesia đứng thứ ba nhờ có hiệu số bàn thắng tốt hơn so với Đài Loan (TQ) (2/2 so với 2/6).

Xếp hạng bảng F chung cuộc

Do Olympic Indonesia thua đội đứng chót bảng là Olympic Đài Loan (TQ) nên kết quả này không tính và họ vẫn bảo toàn 3 điểm. Với điểm số này, Indonesia nằm trong top 4 đội đứng ba có thành tích tốt nhất nên giành một vé vào vòng 1/8 bóng đá nam ASIAD 19.