ĐT Hàn Quốc hành quân sang đất Palestine với chuỗi trận bất bại, với 4 thắng và 1 hòa ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đương nhiên đội bóng xứ sở Kim chi là những người được đánh giá cao hơn cả. Nhưng bất ngờ xảy ra ở phút 12, khi Palestine có bàn mở tỷ số. Trung vệ Kim Min Jae mắc lỗi với đường chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Zeid Qunbar mở tỷ số.

ĐT Palestine gây bất ngờ khi cầm hòa Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Dẫu vậy, niềm vui của CĐV chủ nhà dài chẳng tày gang khi Hàn Quốc tìm được bàn gỡ hòa chỉ sau đó có 4 phút. Người lập công không ai khác là đội trưởng Son Heung Min với cú dứt điểm khéo léo từ góc hẹp.

Sau bàn gỡ, đội bóng Đông Á duy trì thế trận tấn công trước các cầu thủ Palestines nhưng không sao thành công ở những phút còn lại của hiệp nhất.

Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc càng tổ chức tấn công và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm. Thế nhưng, các chân sút của đội khách tỏ ra quá vô duyên.

Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Palestine không tấn công nhiều nhưng mỗi lần lên bóng, chủ nhà đều tạo ra sóng gió trước khung thành của Jo Hyeon Woo.

Không chấp nhận chia điểm, Hàn Quốc càng tấn công mạnh mẽ để tìm bàn thắng định đoạt trận đấu. Phút 81, Son Heung Min lần thứ hai dứt điểm tung lưới Palestine. Đáng tiếc, bàn thắng này không được công nhận do lỗi việt vị.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Hàn Quốc xây chắc ngôi đầu bảng B với 14 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Jordan và Iraq 6 điểm.

Ghi bàn

Palestine: Zeid Qunbar (12')

Hàn Quốc: Son Heung Min (16')

Đội hình thi đấu

Palestine: Hamada, Termanini, Hamed, Cantillana, Battat, Kharoub, Mahajneh, Saldana, Seyam, Dabbagh, Qunbar

Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Lee Myung Jae, Kim Min Jae, Cho Yu Min, Seol Young Woo, Lee Jae Sung, Park Yong Woo, Hwang In Beom, Lee Kang In, Son Heung Min, Oh Se Hun