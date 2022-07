Phan Văn Đức ghi siêu phẩm, SLNA nhấn chìm Hải Phòng

Lực lượng an ninh sẽ huy động cả nam và nữ để kiểm soát chặt chẽ từng người, dụng cụ cổ vũ và đồ thiết yếu khi vào cổng (theo kế hoạch đảm bảo an toàn của Công an tỉnh Nghệ An phê duyệt). Sau khi kết thúc trận đấu SLNA vs Hải Phòng, căn cứ vào kết quả BTC sẽ mở cửa trong thời gian phù hợp để CĐV Hải Phòng rời khỏi sân và lên xe, khi đoàn xe rời khỏi sân lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục dùng xe mô tô dẫn đoàn xe rời khỏi thành phố.

Công an thành phố Vinh sẽ bố trí lực lượng khoảng 150 - 170 người cho các vị trí trong, ngoài sân, các điểm chốt giao thông tại các cửa ngõ vào sân, an ninh trên khán đài, đặc biệt là khu vực của CĐV Hải Phòng. Ngoài ra, Công ty cổ phần Thể thao SLNA sẽ thuê thêm 20 vệ sĩ cùng với cán bộ, nhân viên công ty hỗ trợ soát vé, kiểm soát an ninh, ngoài sân và trên khán đài.

Ban tổ chức sân Vinh đã gửi công văn tới CLB Bóng đá Hải Phòng để yêu cầu cung cấp số lượng CĐV Hải Phòng đến sân Vinh cổ vũ, cửa vào ra, lịch trình của đoàn, đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng có ý kiến với CĐV thực hiện theo đúng quy định của Ban tổ chức giải và Ban tổ chức sân Vinh.