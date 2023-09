Ở môn Bắn súng, các xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo, Phí Thanh Thảo sẽ bước vào tranh tài vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ, lúc 9h sáng nay, theo giờ địa phương. Nếu vào đến loạt bắn chung kết, các cô gái của môn Bắn súng sẽ thi đấu lúc 11h45 (giờ địa phương). Nhà á quân Asian Games 2010 Hà Minh Thành cùng các đồng đội Phan Xuân Chuyên, Vũ Tiến Nam cũng bắt đầu các cuộc thi đấu vòng loại, lúc 9h (giờ địa phương).

Cũng theo giờ địa phương, 15h15 phút hôm nay, nhà vô địch SEA Games 32 Hà Thị Linh sẽ đánh trận vòng 1/32 gặp VĐV Nepal, hạng 60kg nữ. Trong khi đó ở hạng 80kg nam, lúc 16h45, võ sĩ Nguyễn Mạnh Tường thi đấu ở vòng 1/8. Á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm sẽ đánh trận đầu tiên gặp đối thủ đến từ Ấn Độ, hạng 50kg nữ, lúc 19h, vòng 1/32. Ở hạn 54kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân sẽ gặp đối thủ Tajikistan, vòng 1/16, lúc 19h30.

Môn thể thao nữa cũng mang lại hy vọng huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam là môn Đua thuyền Rowing. Các tay chèo Rowing gồm: Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo sẽ bước vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ 2 mái chèo lúc 10h. Trong khi đó Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu chung kết nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo lúc 10h50, giờ địa phương vào hôm nay.

Thể dục dụng cụ cũng là môn đặt mục tiêu giành huy chương tại kỳ Đại hội này. Các cuộc thi đấu vòng loại của nội dung vòng treo, nhảy chống, xà kép, xà đơn, thể dục tự do, ngựa tay quay, bắt đầu lúc 10h sáng nay; chung kết lúc 19h. Các gương mặt sáng giá của Thể dục dụng cụ xuất quân ngày hôm nay gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hiếu, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang…

Trong khi đó, đội tuyển có đông đảo người hâm mộ theo dõi là đội tuyển Bóng đá Olympic quốc gia sẽ gặp Saudi Arabia lúc 19h30 tối nay. Ở môn Bóng bàn, các tay vợt nam tốt nhất hiện nay như đương kim vô địch nội dung đội nam – nữ Đinh Anh Hoàng và các đồng đội: Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Tiến Đạt, Lê Đình Đức, Nguyễn Anh Tú sẽ thi đấu vòng 1/16 gặp đối thủ đến từ Iran, nội dung đồng đội nam, lúc 10h. Ở nội dung đồng đội nữ, sẽ là các VĐV: Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thuỳ Kiều My, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, thi đấu vòng 1/16, nội dung đồng đội nữ. Các trận tứ kết của 2 nội dung này, sẽ diễn ra lúc 16h hôm nay, theo giờ địa phương.

Các kình ngư Việt Nam cũng sẽ khởi động đường đua xanh vào hôm nay khi Trần Hưng Nguyên và em trai của Ánh Viên Nguyễn quang Thuấn thi đấu vòng loại nội dung 200m hỗn hợp nam vào lúc 10h10. Trong khi đó các đồng đội cũng sẽ thi đấu ở các nội dung 100m tự do nam, 50m ếch nữ,, 1.500m tự do nữ…

Môn Cờ vua cũng bắt đầu thi đấu các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, bắt đầu từ 15h hôm nay. Trong khi đó các VĐV môn Đấu kiếm cũng bắt đầu các cuộc thi đấu vòng loại vào lúc 9h hôm nay; môn eSports, các VĐV cũng bắt đầu thi đấu lúc 9h; môn Judo, bắt đầu với các hạng cân 48kg nữ, 60kg nam, 66kg nam lúc 10h hôm nay (giờ địa phương).

Ở môn Taekwondo, các võ sĩ cũng bắt đầu thi đấu lúc 9h sáng nay; môn Tennis bắt đầu thi đấu lúc 12h. Môn Wushu, bắt đầu thi đấu lúc 10h15 hôm nay với nội dung thái cực quyền nữ. Nội dung thái cực kiếm nữ thi đấu lúc 14h30. 4 hạng cân đối kháng của Wushu thi đấu trong tối nay 24.9.

Trước đó trong ngày 23.9, đội tuyển Bóng bàn nam thi đấu xuất sắc thắng đội tuyển Saudi Arabia để xếp nhì bảng A và giành vé vào vòng 16 đội, cùng với đó đội tuyển Bóng bàn nữ thắng Mông Cổ để xếp vị trí thứ 2 của bảng B và giành vé vào vòng 16 đội.