Hôm nay (31/5), Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ GTVT) đã chủ trì đi kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan tìm giải pháp đảm bảo an toàn giao thông qua cầu Long Biên sau khi liên tiếp xảy ra 2 vụ thủng mặt cầu.

Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Vũ Quang Khôi cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc sập tấm đan mặt đường bộ vào ngày 28/5, Cục đã cùng Vụ Kết cấu hạ tầng Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trực tiếp kiểm tra hiện trường cầu. Qua kiểm tra cho thấy, tình hình ATGT, an ninh trật tự đường bộ qua cầu rất phức tạp.

Mặc dù Công ty CP Đường sắt Hà Hải đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhiều lần ra quân giải tỏa, tuần đường, bảo vệ cầu cũng như nhắc nhở nhưng vẫn còn tình trạng họp chợ, buôn bán trên cầu. Bên cạnh đó, người dân và khách du lịch tập trung qua lại chụp ảnh dừng xe máy sát lan can cầu gây áp lực cho kết cấu mặt cầu.

Cầu Long Biên sau hơn 120 năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Đình Hiếu)

Theo ông Khôi, cầu Long Biên đã có 121 năm sử dụng, đến nay dù hàng năm vẫn thường xuyên được duy tu, bảo trì nhưng tới nay đã quá xuống cấp.

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Hải thông tin, công ty đã kiểm tra sơ bộ, đánh dấu các vị trí nguy cơ, xung yếu để chờ có giải pháp xử lý lâu dài.

Trong khi chờ giải pháp kỹ thuật, vốn cho sửa chữa các vị trí xung yếu, đơn vị sẽ mua vật tư dự phòng như tấm bản thép để kê cập kênh giữa các tấm đan trên mặt đường, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân lưu thông.

Cầu Long Biên vá chỗ này lại thủng chỗ kia

Ông Phạm Minh Khôi, Trưởng ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đảm bảo an toàn, giảm rung lắc khi tàu qua, năm 2022, Tổng công ty Đường sắt đã phải giảm tốc độ chạy tàu qua cầu từ 25km/h xuống còn 15km/h.

Trước đó, trong năm 2021, Tổng công ty cũng đã điều chỉnh kinh phí bảo dưỡng thường xuyên từ các cầu do Công ty CP Đường sắt Hà Hải quản lý để tập trung cho sửa chữa, gia cố khẩn phần lối đi cho người đi bộ như thay thế tấm đan, gia cố, sơn lan can...

Ông Khôi chia sẻ, cầu Long Biên giờ như tấm áo cũ sờn, vá chỗ này lại thủng chỗ kia nên không xuể. Năm 2022, kinh phí bảo trì cầu Long Biên khoảng hơn 9,7 tỷ đồng bao gồm cả kinh phí bảo dưỡng cầu đường sắt và cầu đường bộ. Kinh phí ít nên rất khó khăn cho công tác bảo trì.

Cũng theo ông Khôi, để đảm bảo an toàn cầu Long Biên, không chỉ có vấn đề giao thông đường bộ mà còn là vấn đề an toàn giao thông đường thủy. Các trụ cầu hiện đã yếu, nếu các phương tiện thủy va phải thì nguy cơ mất an toàn đường sắt, đường bộ rất cao.

Do vậy, Tổng công ty Đường sắt đang thực hiện kiểm định tổng thể cầu trước khi đề xuất giải pháp lâu dài. Trong đó, lập dự án sửa chữa đồng bộ, nguồn vốn đầu tư phát triển; thống nhất về lâu dài cần đẩy nhanh tiến độ kiểm định để báo cáo Bộ GTVT bố trí nguồn vốn sửa chữa cầu.

Cầu Long Biên thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng có chiều dài 1691,15m. Cầu được xây dựng từ năm 1899, đến năm 1902 hoàn thành, đưa vào khai thác. Trải qua hơn 120 năm khai thác, sử dụng, cầu đã nhiều lần được khôi phục, gia cố sửa chữa do bị chiến tranh phá hoại cũng như bị hư hỏng kết cấu do khai thác. Đến nay, cầu không còn nguyên vẹn kết cấu như ban đầu. Hiện tại, cầu có 13 nhịp dầm Pháp, còn lại là các nhịp dầm khác. Mặt khác, thiết kế cầu Long Biên không có phần lối đi bộ hành, sau này mới làm thêm. Ngoài ra, phần đường bộ ban đầu cũng chủ yếu dành cho ô tô qua nên phần hệ thép đỡ hai phía bánh ô tô được làm chắc chắn, gắn với kết cấu cầu. Riêng phần giữa chỉ là các thanh sắt chữ L để đỡ tấm đan theo kiểu nắp hố ga do không phải chịu lực chính. Tuy nhiên, sau này lượng xe máy, xe thồ qua cầu quá nhiều, gây áp lực lên các tấm đan ở giữa làm hỏng mặt đường.

Vũ Điệp