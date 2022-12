Khách quốc tế "căng thẳng" với cảnh thịt chó bày bán ở Hà Nội

Ilya Levchenko (27 tuổi, quốc tịch Ukraine) đã đến sống và làm việc tại Việt Nam vài năm. Anh có thời gian dài gắn bó với Hà Nội. Yêu ẩm thực của thành phố này nhưng Ilya thừa nhận, anh thấy sợ cảnh thịt chó được bày bán trên hè phố.

"Tôi từng lạc vào một con phố ở Hà Đông, Hà Nội - nơi bán la liệt thịt chó. Đó thật sự là cơn ác mộng với tôi, khi phải chứng kiến tiếng chúng kêu gào, sau đó là thân thể bị thui rụi, nhất là phần đầu", Ilya kể.

Khi giới thiệu với bạn bè về du lịch Việt Nam, Ilya e ngại nhất chính là việc họ có thể nhìn thấy cảnh thịt chó bày bán công khai trên hè phố, trong chợ dân sinh.

Tương tự như Ilya, Sonya Firsova (29 tuổi, quốc tịch Nga) cũng cảm thấy "sốc" khi nhìn thấy người dân bày bán thịt chó công khai tại Hà Nội. Sonya đã có 4 năm ở Việt Nam, đến rất nhiều tỉnh, thành phố để du lịch, khám phá văn hóa, ẩm thực. Cô gái Nga chia sẻ, bản thân rất yêu văn hóa, du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung nhưng thịt chó chính là "điểm trừ lớn".

Sonya đã ăn chay nhiều năm, không ăn thịt. Trong đó, cô đặc biệt không ủng hộ việc ăn thịt chó bởi đây là loại động vật trung thành, gắn bó với con người (Ảnh: NVCC)

Năm ngoái, khi hay tin thành phố Hội An - thành phố đầu tiên của Việt Nam "nói không với thịt chó", Ilya hay Sonya đều cảm thấy rất tuyệt vời.

"Tôi từng nghe nói Hội An rất đẹp và yên bình. Với việc không sử dụng thịt chó ở đây, tôi càng thấy phấn khích, muốn tới thăm Hội An hơn. Tôi hy vọng Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác ở Việt Nam sẽ làm điều tương tự", chàng trai Ukraine chia sẻ.

"Hà Nội nên tiếp bước Hội An"

Hà Nội – thành phố vì hòa bình thu hút hàng triệu du khách quốc tế mỗi năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tiêu thụ thịt chó, mèo đã đến lúc cần loại bỏ để không gây phản cảm trong mắt du khách. Bên cạnh đó, một phần nguy cơ mắc bệnh dại cũng đến từ việc buôn bán, giết mổ chó, mèo. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm, trên thế giới có khoảng 59.000 người chết vì bệnh dại và hơn 10 triệu người cần tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Tại Việt Nam, theo thống kê của các cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm ghi nhận 75 trường hợp tử vong do bệnh dại, và khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn cần điều trị dự phòng bằng vaccine dại, với kinh phí ước tính lên đến hơn 300 tỷ đồng/năm.

Việc từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo sẽ tránh nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm (dại, xoắn khuẩn, tả…), góp phần giảm thiểu rủi ro cho du khách và người dân.

Năm 2018, để phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với bệnh dại, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 4170/UBND-KT với nội dung tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố. Kèm theo đó thành phố Hà Nội cũng mở rộng tuyên truyền, vận động để người dân không ăn thịt chó, mèo, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh và làm xấu hình ảnh Hà Nội trong mắt du khách. Theo thống kê, số lượng người kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, kết quả đạt được hiện vẫn chưa như mong đợi.

Nhật Tân từng là con phố bán thịt chó nổi tiếng của Hà Nội (Ảnh: T.V)

Theo một cuộc khảo sát của FOUR PAWS (Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu) vào năm 2021, đa số người dân mong muốn Chính phủ cùng chung tay hành động chấm dứt vấn nạn giết mổ, buôn bán và tiêu thụ chó, mèo. Trong đó, có tới 91% người tham gia khảo sát cho rằng nên đưa ra khuyến nghị cấm, hoặc không khuyến khích việc buôn bán thịt chó, mèo; và 88% người Việt Nam ủng hộ việc cấm nạn buôn bán này.

Để xây dựng một thành phố hòa bình, thân thiện, các công ty lữ hành cũng góp phần không nhỏ cùng chiến dịch chấm dứt vấn nạn buôn bán tiêu thụ thịt chó mèo. Hiện đã có hơn 80 cam kết của các công ty lữ hành chung tay cùng với chiến dịch.

Bà Vũ Hương Giang – Điều phối viên Bền vững của công ty du lịch Easia Travel VN, chia sẻ: “Trong quá trình làm việc với khách du lịch, bản thân tôi và đồng nghiệp cũng đã không ít lần phải đối diện với câu hỏi của khách hàng về việc ăn thịt chó, mèo tại Việt Nam. Câu hỏi này thực sự làm chúng tôi rất bối rối và khó giải đáp. Khi được biết tới FOUR PAWS và những hoạt động tích cực bảo vệ động vật, chúng tôi thực sự rất ấn tượng và đánh giá cao mục tiêu và tầm nhìn của các bạn. Hội An tiên phong nói không với việc buôn bán thịt chó, mèo vào tháng 12/2021 là một minh chứng cho tất cả những nỗ lực của FOUR PAWS”.

Bà Ninh Thị Phương Thảo - Điều phối viên chương trình Chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam của FOUR PAWS, cho biết: “Chúng tôi khuyến khích Hà Nội sẽ tiếp bước Hội An bắt tay thực hiện các bước cụ thể để chấm dứt vấn nạn buôn bán thịt chó, mèo, và sẽ có những bước tích cực để thành công như thành phố Siem Reap ở Campuchia”.

Tín hiệu tích cực từ Hội An

Trước đó, tháng 12/2020, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức ký kết trực tuyến với Four Paws (Tổ chức Phúc lợi động vật toàn cầu) về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo. Ngày 4/10, UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan này vừa ký quyết định phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Four Paws International tài trợ không tiêu thụ thịt chó, mèo. Theo đó, dự án xây dựng Hội An là thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại do tổ chức Four Paws International viện trợ không hoàn lại, với tổng vốn hơn 1,1 tỷ đồng (tương đương 50 nghìn USD).

Trong một báo cáo đã được cả UNEP và Công ước Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc xác nhận và sẽ được đệ trình làm tài liệu chính thức cho COP15, Hội An được đề cập đến như một điển hình tích cực về cách các tổ chức phi chính phủ và các đối tác du lịch có thể hợp tác để vượt qua những thách thức trong nạn buôn bán thịt chó và mèo.

Trên nhiều diễn đàn du lịch, du khách quốc tế ủng hộ cam kết từ Hội An. Nhiều du khách cho biết, họ "chấm 10 điểm" cho thành phố này và cam kết trên là một trong những lí do khiến họ muốn tới du lịch Hội An.

Cam kết không tiêu thụ thịt chó, mèo tại Hội An nhận nhiều phản hồi tích cực

Hiện tại, Four Paws đang hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo thành phố Hội An để giúp đẩy mạnh tiến độ giải quyết triệt để vấn đề tiêu thụ thịt chó, mèo; đồng thời, đã phát động một chiến dịch khách du lịch viết thư gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bày tỏ mối quan ngại về việc tiêu thụ chó, mèo. Điều đáng mừng là chỉ sau vài tuần phát động, đã có hàng ngàn thư được gửi đi. Đây là những sự ủng hộ mạnh mẽ để tiến tới chấm dứt vấn nạn này vì lợi ích của ngành du lịch và sự phát triển của xã hội.

Để tiến tới một Việt Nam thân thiện không thịt chó, mèo và bảo vệ phúc lợi vật nuôi, ngày 8/12 tới đây, Four Paws sẽ tổ chức buổi đối thoại với các bên hữu quan để thảo luận về các giải pháp cho vấn đề này.

Trong khu vực Đông Nam Á, thành phố Siem Reap - Campuchia, một địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới, sau khi thảo luận với Four Paws, cũng có quyết định cấm buôn bán thịt chó, mèo vào năm 2020, và đang tiến hành thực thi lệnh cấm ở bước tiếp theo.