Khách sạn ở Nha Trang bị tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm PCCC

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Khánh Hòa) có văn bản gửi các đơn vị liên quan thông tin các khách sạn vi phạm, không đảm bảo an toàn về PCCC ở TP Nha Trang.

Trong số đó, nhà chức trách chỉ ra các vi phạm tại khách sạn Liberty Central Nha Trang đường Biệt Thự cùng khách sạn Regalia Gold ở Nguyễn Thị Minh Khai.

Khách sạn Liberty Central Nha Trang do ông Phạm Thanh Tùng là người đại diện pháp luật. Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động khu vực karaoke tại tầng 4 của khách sạn. Lý do là chủ đầu tư đã cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng khách sạn làm ảnh hưởng an toàn về PCCC theo quy định, song chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế, cũng như văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC.

Khách sạn Liberty Central Nha Trang bị cơ quan chức năng xác định vi phạm PCCC. Ảnh: K.S

Đợt này, khách sạn Regalia Gold của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nhật Tiến cũng bị tuýt còi liên quan đến vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, khu vực tạm đình chỉ tại trục (A-C)&(1-6) thuộc tầng hầm 1 theo bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa chá. Khu vực tại trục (F-1) và (3-6) và trục (D-F) và (5-6) thuộc sân thượng tầng mái.

Khách sạn Regalia Gold có hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình…, khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản có thẩm quyền phê duyệt về phòng cháy chữa cháy.

Liên quan về vấn đề vi phạm PCCC, trước đó, hồi giữa tháng 10, khách sạn Quốc Tế trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang), do Công ty Cổ phần Thành Hưng NT làm chủ đầu tư, vi phạm quy định PCCC, bị đình chỉ hoạt động. Một số hạng mục, khối nhà cải có cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế, chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của đơn vị có thẩm quyền.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã tạm đình chỉ hoạt động đối với 2 công trình và 3 cơ sở vi phạm an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, khách sạn Nha Trang (129 Thống Nhất, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang); xưởng sản xuất ngư lưới cụ của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Long; xưởng sản xuất xốp của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nam Thịnh Long (cùng ở thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang) và nhà máy may Cam Ranh của Công ty CP may Cam Ranh (TP.Cam Ranh).