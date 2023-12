{"article":{"id":"2223078","title":"Khách Tây hào hứng xếp hàng, chờ vài giờ thưởng thức trà chanh giã tay ở TP.HCM","description":"Thay vì về nhà nghỉ sớm lúc 7h tối như mọi ngày, vị khách Tây chấp nhận thức muộn hơn, cùng bạn xếp hàng dài, chờ đợi cả tiếng đồng hồ để thưởng thức món trà chanh giã tay với cách pha chế “có một không hai” đang gây \"sốt\" khắp mạng xã hội.","contentObject":"<p>Dustin Cheverier (đến từ miền Nam California, Mỹ) là một trong những travel blogger nước ngoài được nhiều người biết đến khi sở hữu kênh YouTube cá nhân hơn 790.000 lượt theo dõi. Anh hiện sinh sống tại Việt Nam được 9 năm và thường xuyên chia sẻ những video trải nghiệm về cuộc sống, du lịch và ẩm thực ở khắp các vùng miền từ Nam ra Bắc.</p>

<p>Chàng trai người Mỹ nhận xét, Việt Nam là điểm đến có nhiều lợi thế hấp dẫn khách <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich\">du lịch</a>, từ ẩm thực, văn hóa con người tới cảnh quan thiên nhiên. Bởi vậy, anh luôn mong muốn có thể \"góp phần vào việc quảng bá hình ảnh của dải đất hình chữ S\" thông qua những video mà mình đăng tải trên trang cá nhân.</p>

<p>Không chỉ dành thời gian tìm hiểu và khám phá các món ăn truyền thống, Dustin còn quan tâm và tỏ ra sành sỏi khi “bắt trend”, trải nghiệm các loại đồ ăn thức uống theo trào lưu mới nổi của giới trẻ Việt.</p>

<p>Mới đây nhất, Dustin cùng cô bạn người Việt tới một tiệm trà trên đường Cách mạng tháng Tám (phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) để thưởng thức món đồ uống đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội thời gian gần đây. Đó chính là trà chanh giã tay.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-1-21.png?width=768&s=OlB37g9qDJAp0AoOoZNXRw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-1-21.png?width=1024&s=m_C_Cg_NyHxMGWiCp0TEGg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-1-21.png?width=0&s=nH67VuoGwx6IWx8pGXtKbA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-1-21.png?width=768&s=OlB37g9qDJAp0AoOoZNXRw\" alt=\"tra chanh 1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-1-21.png?width=260&s=NQhCqn2ybhDxD4U9O3jyQw\"></picture>

<figcaption>Dustin cùng cô bạn người Việt hào hứng xếp hàng chờ thưởng thức món trà chanh giã tay (Ảnh chụp màn hình)</figcaption>

</figure>

<p>Khác với trà chanh truyền thống, món trà chanh giã tay được chế biến từ loại chanh của vùng Quảng Đông (Trung Quốc). Loại chanh này có lớp vỏ sần sùi, khá cứng nhưng thơm hơn hẳn các loại chanh khác. Mùi chanh thơm dễ chịu, như lẫn mùi sả nên rất hợp làm đồ uống. Khi giã mạnh tay, tinh dầu từ chanh tỏa ra mùi thơm dễ chịu.</p>

<p>Món đồ uống này có vị chua dịu của chanh, dậy mùi thơm của trà nhài hoặc trà olong, thêm chút ngọt từ nước đường. Không chỉ có hương vị lạ miệng, món trà chanh giã tay còn hút khách bởi động tác pha chế lạ mắt.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-9-22.jpg?width=300&s=sFX7PNI6YezGSv9SQ2Ysaw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-9-22.jpg?width=0&s=IJcoqbnKt2_YVyaCL4H4DQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-9-22.jpg?width=500&s=gwbLGl0cKZ0i8-rqXX41Xg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-9-22.jpg?width=260&s=8-BqBcxnlj4IYLQZ2xXA9Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ndt-1647-7-23.jpg?width=300&s=e0kY2uC480UjX_tD077RzQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ndt-1647-7-23.jpg?width=0&s=fRF1GH7i9hpimMpo6vCGDA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ndt-1647-7-23.jpg?width=500&s=nEsOkm_v9y5Nt4WHIuSKLQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ndt-1647-7-23.jpg?width=260&s=KPZg4uDDBx9r_jkdsBirMA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Trà chanh giã tay là thức uống hot-trend đang gây \"sốt\" trên mạng xã hội, được nhiều thực khách xếp hàng dài chờ mua (Ảnh: Kim Ngân)</em></p>

<p>Dustin cho biết, quán trà chanh giã tay mở cửa từ 4h chiều đến 11-12h đêm, đông khách nhất vào lúc 7-8h tối. Anh cùng cô bạn người Việt có mặt tại quán từ sớm nhưng lượng khách xếp hàng ở đây đã rất đông.</p>

<p>“Quán mở cửa lúc 16h, giờ là 17h và chúng mình ở số thứ tự 80. Mọi người xếp hàng đã khá dài từ trước”, bạn của Dustin nói.</p>

<p>Mặc dù đến quán khá sớm nhưng Dustin đã thấy khách xếp hàng dài chờ mua trà chanh giã tay.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/screenshot-2023-12-05-093011-24.png?width=300&s=4k0nSUPt3QWPzAWqXpP_Qw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/screenshot-2023-12-05-093011-24.png?width=0&s=jHAcMTHDBvAmftj9lHUv9Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/screenshot-2023-12-05-093011-24.png?width=500&s=47rIUrZBpse96BINqhqstw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/screenshot-2023-12-05-093011-24.png?width=260&s=BWpM9HGUu8NdskVIHF-E-w\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-0-25.png?width=300&s=oko0SfpSZI-rIqBU_neDJA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-0-25.png?width=0&s=R0r62eezNtGuIipEC_ufbw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-0-25.png?width=500&s=Xz_pfWRyMx5xS6LJH9bakQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-0-25.png?width=260&s=YWjdfcT2xgaMNwNa7aAnrQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Vị khách Tây tranh thủ trò chuyện cùng một số khách hàng khác khi xếp hàng chờ mua trà chanh giã tay (Ảnh chụp màn hình)</em></p>

<p>Cả hai nhanh chóng xếp hàng và chờ tới lượt mua đồ uống. Vị khách Tây này còn hài hước tiết lộ, thông thường anh sẽ trở về nhà và nghỉ ngơi lúc 7h tối. Tuy nhiên, vì hào hứng, muốn được thưởng thức món đồ uống gây “sốt” này nên anh chấp nhận di chuyển xa tới đây và chờ đợi nhiều giờ đồng hồ mà không thấy khó chịu hay mệt mỏi.</p>

<p>Bạn của Dustin còn may mắn được trải nghiệm giã chanh bằng tay và cô nàng liên tục thốt lên khi thấy công đoạn pha chế đồ uống này quá tốn sức. Cặp đôi cũng không ngừng tỏ ra thán phục khi biết các nhân viên tại tiệm trà chanh này phải giã chanh liên tục khoảng 8 tiếng đồng hồ để phục vụ hàng trăm lượt khách mua đồ uống tại đây.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cach-lam-tra-chanh-26.gif?width=768&s=hXehSSVODa-2IZMtWfdeTg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cach-lam-tra-chanh-26.gif?width=1024&s=Z2W1udbHKFhHoTPOuSVLSg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cach-lam-tra-chanh-26.gif?width=0&s=NRcNkYPyBssbJZ_cjs_s5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cach-lam-tra-chanh-26.gif?width=768&s=hXehSSVODa-2IZMtWfdeTg\" alt=\"cach lam tra chanh.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cach-lam-tra-chanh-26.gif?width=260&s=w1SwBa8xNYepjIuR2YMCxA\"></picture>

<figcaption>Cô bạn của Dustin hào hứng trải nghiệm giã chanh bằng tay (Ảnh cắt từ clip)</figcaption>

</figure>

<p>Khi đã mua được cốc trà chanh giã tay mà mình tốn nhiều thời gian chờ đợi, Dustin hào hứng nếm thử. Anh cho biết đã chọn vị nguyên bản nên cảm nhận được rõ mùi thơm của chanh.</p>

<p>\"Mùi thơm của chanh lan tỏa trong miệng lâu hơn so với cách chế biến thông thường. Vị của nó cũng mạnh hơn nữa. Thực sự hương vị rất khác biệt và mình đã hiểu vì sao món đồ uống này lại nổi tiếng như vậy rồi”, chàng YouTuber người Mỹ nhận xét.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-0-27.gif?width=768&s=Nf5mo39tzvf33XzOc2g6SQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-0-27.gif?width=1024&s=1O5mCOlq0MznrsadfvSmEg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-0-27.gif?width=0&s=pR35Wyz7RZrln1qiJY40gw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-0-27.gif?width=768&s=Nf5mo39tzvf33XzOc2g6SQ\" alt=\"tra chanh gia tay 0.gif\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tra-chanh-gia-tay-0-27.gif?width=260&s=BReknKDpa-43i1UA2dbJAQ\"></picture>

<figcaption>Chàng YouTuber người Mỹ tỏ ra thích thú, ấn tượng với hương vị lạ miệng của món trà chanh giã tay (Ảnh cắt từ clip)</figcaption>

</figure>

<p>Vị khách Tây cũng cho hay, anh nghĩ việc quán dùng 4 lát chanh cho một cốc trà và giã ra là nguyên nhân làm cho mùi vị của chanh rất đậm.</p>

<p>“Với những ai thích uống nước chanh thì món đồ uống mới này sẽ là lựa chọn không tồi. Uống vào khá là sảng khoái. Mặc dù không phải quá xuất sắc nhưng mình cũng thấy khá ngon, đáng để thưởng thức”, Dustin bày tỏ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ca-phe-muoi-0-28.png?width=768&s=oNdTNb-MJVR8fVpVHY_1eg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ca-phe-muoi-0-28.png?width=1024&s=qIH_R6jmoeBrgRG5mwI_9w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ca-phe-muoi-0-28.png?width=0&s=svAv8wisxIk7S5ia4VK0ew\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ca-phe-muoi-0-28.png?width=768&s=oNdTNb-MJVR8fVpVHY_1eg\" alt=\"ca phe muoi 0.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ca-phe-muoi-0-28.png?width=260&s=4Y_X9PNCIRcjjHQ36u_U5A\"></picture>

<figcaption>Vị khách Tây nếm thử món cà phê muối (Ảnh chụp màn hình)</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài trà chanh giã tay, Dustin cùng cô bạn còn tranh thủ trải nghiệm hương vị hai món đồ uống “hot-trend” khác là cà phê muối và trà mãng cầu. Anh nhận xét thức uống nào cũng ngon, mang hương vị riêng hấp dẫn.</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Hình ảnh thực khách xếp hàng chờ ăn phở tại một số quán có tiếng ở Hà Nội gần đây nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng như vậy là \"khổ, nhục vì ăn\", \"có phải thời bao cấp nữa đâu mà phải mất thời gian chờ ăn\". Bên cạnh đó, khá nhiều ý kiến ở chiều ngược lại cho rằng, không chỉ ở Việt Nam mà đến các quốc gia phát triển trên thế giới, du khách cũng phải xếp hàng chờ thưởng thức các món ngon. Nhiều nhà hàng, cửa tiệm trở thành điểm đến hút khách quốc tế nhờ hình ảnh xếp hàng.</p>

<p>Chuyên mục Du lịch VietNamNet mời quý độc giả chia sẻ câu chuyện, quan điểm về chủ đề <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich/xep-hang-cho-an-van-minh-hay-mieng-nhuc-tb000078.html\"><strong><em>Xếp hàng chờ ăn: Văn minh hay 'miếng nhục'?</em></strong></a> đến email <a href=\"mailto:dulich@vietnamnet.vn\">dulich@vietnamnet.vn</a>. Các bài viết phù hợp sẽ được đăng tải theo qui định toà soạn.</p>

<p>Xin chân thành cảm ơn.</p>

</div>

</article>

