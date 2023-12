{"article":{"id":"2220448","title":"Khách Việt tới thung lũng 'bí ẩn' nơi người 100 tuổi vẫn chơi thể thao, làm việc","description":"Mới đây, travel blogger Nguyễn Hồng Thu Trang có chuyến hành trình roadtrip tới Pakistan ngắm mùa thu và khám phá thung lũng Hunza - nơi nhiều người ở tuổi 100 vẫn chơi thể thao ngoài trời.","contentObject":"<p>Hunza là một thung lũng biệt lập nằm ở phía bắc Pakistan, giáp với khu vực Tân Cương của Trung Quốc và hành lang Wakhan, Afghanistan. Nơi đây \"chênh vênh\" ở độ cao gần 2.500m so với mực nước biển, nổi tiếng là một trong những cộng đồng dân cư có tuổi thọ cao nhất thế giới. Theo tư liệu của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trên thế giới, nhiều người Hunza ở tuổi 100 vẫn chơi thể thao ngoài trời; phụ nữ 40 tuổi trông như thiếu nữ 20, ngoài 60 tuổi vóc dáng vẫn thon thả và còn giữ được khả năng sinh con…</p>

<p>Những năm gần đây, nhiều du khách tìm tới Hunza để khám phá \"bí quyết trường thọ\" của người bản địa và chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-10-1679.jpg?width=768&s=-ccm4OxE6iFmbKweLB20HA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-10-1679.jpg?width=1024&s=5oom0Xbk576-wShUKBRhNw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-10-1679.jpg?width=0&s=IBPADzxGkvVfZp2QPLfQhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-10-1679.jpg?width=768&s=-ccm4OxE6iFmbKweLB20HA\" alt=\"du lich pakistan 10.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-10-1679.jpg?width=260&s=2Wv2QWIujnTMlSyLnFxAQw\"></picture>

<p>Cuối tháng 10 vừa qua, travel blogger Nguyễn Hồng Thu Trang (Hà Nội) có chuyến hành trình roadtrip (chuyến du lịch bằng đường bộ) tới Pakistan ngắm mùa thu. Chị Trang tham gia dạng tour bán tự túc, tức là có một người đứng ra tổ chức và dẫn đoàn, lên lịch trình phù hợp với nhu cầu của số lượng thành viên giới hạn. Những dạng tour này đang dần phổ biến vì mang tới trải nghiệm mới mẻ, có tính chinh phục và nói \"không\" với các hoạt động mua sắm.</p>

<p>Trong 10 ngày ở <a href=\"https://vietnamnet.vn/du-lich-pakistan-tag2467014562467787231.html\" title=\"Pakistan\" target=\"_blank\">Pakistan</a>, nơi chị Trang dành nhiều thời gian khám khá nhất chính là thung lũng Hunza. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4918124245975-2dc09280f71ee4ad0ec628a6ac86adcc-1680.jpg?width=768&s=wqF8gQIduPATmaM49gI1aQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4918124245975-2dc09280f71ee4ad0ec628a6ac86adcc-1680.jpg?width=1024&s=KqMR4Urzh7xC2chVcEAGFA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4918124245975-2dc09280f71ee4ad0ec628a6ac86adcc-1680.jpg?width=0&s=xtgByZxrEXu4jUty8wBsfg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4918124245975-2dc09280f71ee4ad0ec628a6ac86adcc-1680.jpg?width=768&s=wqF8gQIduPATmaM49gI1aQ\" alt=\"z4918124245975 2dc09280f71ee4ad0ec628a6ac86adcc.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/z4918124245975-2dc09280f71ee4ad0ec628a6ac86adcc-1680.jpg?width=260&s=-hPUZuhCTi60C5slKSt00A\"></picture>

<p>\"Giữa một Pakistan đầy bất ổn, đi đâu cũng thấy các chốt kiểm soát của cảnh sát và súng đạn của dân quân tự vệ, hầu hết các khu vực là người đạo Hồi sinh sống với nhiều luật lệ cực đoan, hà khắc, Hunza như mảnh ghép trái ngược. Nơi đây là vùng đất của thiên nhiên trù phú, con người vô cùng thân thiện và hiền hòa. Phụ nữ có cuộc sống dễ thở, tự do hơn những nơi khác tại Pakistan, mọi trẻ em đều được đến trường và đều được phổ cập Tiếng Anh\", chị Thu Trang chia sẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-4-1681.jpg?width=768&s=7Tnirp7znEmAqdW5irpXHg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-4-1681.jpg?width=1024&s=QXMw1B5wcI0rqmiHK8-7Qw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-4-1681.jpg?width=0&s=zWzevGHdP3THSqoLzND9xA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-4-1681.jpg?width=768&s=7Tnirp7znEmAqdW5irpXHg\" alt=\"du lich pakistan 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-4-1681.jpg?width=260&s=peKZ7bZ2ImjnvVUKM9-ELg\"></picture>

<p>Những ngày thu, cả thung lũng Hunza phủ vàng óng ả. Ruộng bậc thang uốn lượn bên các dãy núi tuyết cao bậc nhất thế giới. \"Hãy tin mình, đây đích thị là nơi có mùa thu rất đặc biệt trên hành tinh\", chị Trang thốt lên, dù đã ngắm mùa thu ở hàng chục quốc gia khác.</p>

<p>Mùa thu cũng là thời điểm trái táo chín rộ khắp thung lũng. Đi đến bất cứ ngôi làng nào, chỉ cần đứng bên bờ rào đá, nở một nụ cười thân thiện, bày tỏ mong muốn xin trái táo, nữ du khách Việt sẽ được chủ nhà niềm nở tặng cả giỏ lớn.</p>

<p>Những trái táo vàng ở đây rất nổi tiếng, giòn, ngon, mùi thơm đặc trưng. \"Nếu ở Việt Nam những trái táo đỏ thường phải nhập khẩu, giá khá cao thì ở đây, táo xanh, đỏ nhiều vô kể. Mình còn gặp cây táo tím siêu hiếm\", chị Trang kể.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-13-1684.jpg?width=768&s=Jsh_faUjAJYm8f1sJc9lHQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-13-1684.jpg?width=1024&s=xixbWGpLHR2Fifoo9arXkA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-13-1684.jpg?width=0&s=beevvbqickk_O9XOYEVGlg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-13-1684.jpg?width=768&s=Jsh_faUjAJYm8f1sJc9lHQ\" alt=\"du lich pakistan 13.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-13-1684.jpg?width=260&s=VbHL5CLt1dWpTBevzDJEpw\"></picture>

<p>Sáu bộ tộc người Hunza sống pha trộn giữa kiểu truyền thống và hiện đại. Môi trường sống của họ là miền núi, địa hình gồ ghề. Các ngôi làng được xây dựng trong vách đá. </p>

<p>Các nghiên cứu về người Hunza cho rằng mức độ vận động cao của họ là chìa khóa cho sức khỏe tốt. Họ đi bộ hàng ngày. Đại đa số người Hunza vẫn tuân theo chế độ ăn chủ yếu là thực vật, quả tươi theo mùa như mơ, anh đào, nho, mận và đào. Thực phẩm đều được người Hunza trồng trong vườn.</p>

<p>Người Hunza không mắc ung thư, tiểu đường do hấp thụ vitamin B17 hay amygdalin, được tìm thấy trong hạt mơ, theo Telegraph. </p>

<p>\"Cuộc sống ở đây như tách biệt với thế giới hiện đại: Không khói bụi, không ô nhiễm. Họ đi bộ hàng ngày, sống chậm rãi, quanh năm uống nước chảy ra từ sông băng\", chị Trang kể.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-2-1687.jpg?width=768&s=Z9Zox3MZln82dSfx8-35Wg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-2-1687.jpg?width=1024&s=z01uJNXeCfRZDwxQpoHlAw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-2-1687.jpg?width=0&s=Ui0BNELio2wQZZ6Q0Z__3g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-2-1687.jpg?width=768&s=Z9Zox3MZln82dSfx8-35Wg\" alt=\"du lich pakistan 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-2-1687.jpg?width=260&s=tDCLpZhilFEHjI_D3h9gzg\"></picture>

<p>Người dân ở Hunza rất hiếu khách, thường vui vẻ chào đón, mời thưởng thức trái cây, đặc sản địa phương. Ngày nay, ngoài công việc chính là chăn nuôi và trồng trọt, người dân Hunza phát triển thêm nhiều dịch vụ du lịch như mở homestay, khách sạn, quán cà phê. Dù ở vùng nông thôn héo lánh, đa số người dân đều nói tiếng Anh trôi chảy.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-7-1688.jpg?width=768&s=oKE5FLljBcNdsXlOxl-6ZA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-7-1688.jpg?width=1024&s=7Eid6rMjcuq2XOyXsViJNQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-7-1688.jpg?width=0&s=MxNHQSWWzhro_Vn02R-bXw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-7-1688.jpg?width=768&s=oKE5FLljBcNdsXlOxl-6ZA\" alt=\"du lich pakistan 7.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/du-lich-pakistan-7-1688.jpg?width=260&s=vgkDCNU_GFoZDPxByqVnog\"></picture>

<p>\"Mình có một sở thích đặc biệt, đó là xem, đọc và tìm hiểu về địa chính trị. Mình biết tới Pakistan từ khi còn nhỏ. Trong mắt mình, đất nước này bao năm qua vẫn chìm đắm trong sự bất ổn về chính trị và tôn giáo. Nhưng chuyến hành trình tới Hunza đã cho mình thấy một góc rất khác của quốc gia Nam Á này\", nữ travel blogger chia sẻ.</p>

<p>Mùa hút khách du lịch đến Pakistan nói chung và Hunza nói riêng là mùa xuân (tháng 3-4) và mùa thu (tháng 9-11). Thông thường các đơn vị lữ hành Việt Nam chọn các tour Pakistan đi qua các điểm đến thuộc phía Bắc, an toàn với khách du lịch như Islamabad, Lahore và Hunza.</p>

<p>Theo chia sẻ của chị Trang, để có chuyến du lịch Pakistan trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị sức khỏe tốt. Bạn sẽ thường xuyên phải di chuyển đường dài trên xe ô tô, đi qua những cung đường đèo nguy hiểm bậc nhất thế giới. Có nơi, chỉ có 80 tài xế được cấp phép lái xe ở cung đèo đó.</p>

<p>\"Mình đã trải qua những khoảnh khác \"đau tim\" nhớ đời khi một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là vách núi đá thẳng dựng đứng\", chị Trang chia sẻ.</p>

