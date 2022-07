Nữ chiến sĩ vận khí kéo xe tải mặc dao kề cổ

Sáng 4/7, tại Quảng trường Ngọ Môn trước cổng Đại nội Huế, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh TT-Huế tổ chức Lễ khai mạc Chung kết hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật của lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Nam, năm 2022.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh TT-Huế và công an các địa phương tham dự buổi lễ.

Đoàn mô tô đặc chủng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và đoàn kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc

Những màn biểu diễn võ thuật độc đáo, mang đậm tính chiến đấu của các cán bộ, chiến sĩ

Chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thân trần vượt qua vòng lửa

Chiến sĩ vận khí công dùng mắt đẩy cong thanh sắt

Nữ chiến sĩ dao kề tận cổ, vận khí kéo xe tải

Nữ cảnh sát cơ động cùng đồng nghiệp nằm trên bàn đinh và kiếm, đồng đội đập vỡ đá trên người

Dùng búa tạ đập vỡ gạch đá chất đầy trên tay

Lực lượng Cảnh sát cơ động nổ súng, trấn áp tội phạm buôn ma túy trong tình huống giả định

Theo Ban tổ chức, Hội thi sẽ chính thức diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 6/7.