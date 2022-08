Khai mạc Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội năm 2022

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu: “Trải qua những trận tranh tài vòng loại, tôi thấy được sự hào hứng, quyết tâm trong từng pha bóng của các em học sinh.

Vòng chung kết sẽ là những màn tranh tài hấp dẫn, quyết liệt hơn, nhưng trên tất cả, tôi mong rằng giải đấu sẽ thực sự lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể trong nhân dân, góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam".

Giải năm nay có sự góp mặt của 95 đội bóng (62 đội bóng nam và 33 đội bóng nữ) tới từ 65 trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Vượt qua 130 trận đấu sôi nổi, hấp dẫn tại vòng loại, 24 đội bóng xuất sắc nhất (12 đội bóng nam, 12 đội bóng nữ) đã góp mặt tại vòng chung kết.

12 đội bóng nam, gồm: Vinschool, Ngô Quyền, Giáp Bát, Wellspring, Đặng Trần Côn, Dịch Vọng B, Tô Vĩnh Diện, Trung Tự, Ngôi Sao Hà Nội, Archimedes Academy, An Hòa, Phú Thượng. 12 đội bóng nữ là Vinschool, Ngô Quyền, Tràng An, Tây Sơn, Đặng Trần Côn, Trần Phú, Xuân La, Trung Tự, Đoàn Thị Điểm, Archimedes Academy, Tây Hà Nội, Quảng An.

Lễ Bế mạc Vòng chung kết sẽ diễn ra vào 15h00 thứ Sáu, ngày 12/8/2022 tại trường Tiểu học Vinschool Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).