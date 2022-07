Khai mạc VCK Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022

Tranh tài VCK U11 tại Nha Trang năm nay có 16 đội bóng gồm: Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, An Giang, T&T VSH, Việt Hùng Thanh Hóa, Hưng Yên, Gia Bảo Hải Dương, Đắk Lắk, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, Thái Bình, Blue Sky, Khánh Hòa, Navy Phú Nhuận Sài Gòn, Thăng Long FC, Hải An Tây Ninh, Ngọc Hùng TP. Hồ Chí Minh. Đây là các đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại năm nay tại 3 khu vực, Nghệ An, Đaklak, Kiên Giang. Các đội được chia làm 4 bảng đấu A, B, C, D thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết, tranh vô địch.

VCK Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2022 hấp dẫn ngay từ ngày khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa hai đội trong khuôn khổ bảng A là U11 chủ nhà Khánh Hòa gặp U11 Sông Lam Nghệ An, một trong những đội bóng được coi là ứng cử viên cho chức vô địch giải. Kết thúc trận đấu U11 SLNA giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-1.

Trước trận khai mạc, giải đấu diễn ra các cặp đấu giữa các đội bóng ở các bảng đầu vòng chung kết này, trong đó tại bảng C: U11 T&T VSH thắng 5-1 trước U11 Thái Bình, U11 Thăng Long thắng 6-2 trước U11 Hà Nội; ở bảng D, đội Navy Phú Nhuận Sài Gòn thắng 4-2 trước Blue Sky, U11 Đăk Lăk thắng 3-0 trước U11 Hưng Yên; bảng A, đội U11 Gia Bảo Hải Dương thắng đậm 8-0 trước U11 Ngọc Hùng TP. Hồ Chí Minh, U11 Sông Lam Nghệ An thắng 7-1 trước U11 Khánh Hòa; ở bảng B U11 Hải An Tây Ninh thắng 6-1 trước Hà Giang; U11 Việt Hùng Thanh Hóa thắng 4-1 trước U11 Liên đoàn Bóng đá Hà Nội.