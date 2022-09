Khai trương khu nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á ở The Global City

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một trung tâm mới của TP.HCM. Theo Masterise Homes, các tiện ích giải trí đẳng cấp quốc tế đang được ưu tiên hoàn thành trong quý I/2023, trong đó kênh đào dài 2km với khu nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á sẽ đi vào hoạt động từ quý IV/2022. Dự án The Global City: https://masterisehomes.com/the-global-city/?utm_source=pr?utm_medium=article.