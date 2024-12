Tối 22/12/2024 tại sân Đoan Môn, khu Bảo tồn Di sản Hoàng Thành Thăng Long đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Khúc quân hành vang mãi non sông do Đài Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đăng Dương gây xúc động với "Tượng đài chiến thắng".

Chương trình được tổ chức ở sân Đoan Môn - nơi 70 năm về trước, các chiến sĩ của Đại đoàn quân tiên phong 308, Trung đoàn 57 và Đại đoàn quân 304 từ các ngả tiến về giải phóng Thủ đô đã tập hợp tại địa danh lịch sử này.

Đúng 15h ngày 10/10/1954, khi chiếc còi đặt trên nóc Nhà hát Lớn nổi lên một hồi dài, toàn thành phố dõi về Thành Hoàng Diệu. Cùng với hàng vạn đồng bào Thủ đô, những người con ưu tú của Quân đội Việt Nam anh hùng hướng thẳng Cột Cờ Hà Nội để cử hành buổi chào cờ đầu tiên trong bình minh thời đại mới.

Phúc Tiệp với "Đoàn vệ quốc quân".

Khúc quân hành vang mãi non sông tái hiện hành trình đầy tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam thông qua loạt ca khúc kinh điển của nhiều tác giả lớn Việt Nam. Hành trình được diễn giải từ những ca khúc Tượng đài chiến thắng, Chiến sĩ Việt Nam, Đoàn vệ quốc quân, Du kích sông Thao, Quân đội ta quân đội anh hùng, Cảm xúc tháng Mười.

Tổ khúc Hợp xướng Hồi tưởng, Bão nổi lên rồi và liên khúc Ta ra trận hôm nay, Cùng hành quân giữa mùa Xuân, Tình ca, Bao giờ cho đến tháng Mười, Hành khúc thắng lợi, Tiến bước dưới quân kỳ, Hát mãi khúc quân hành.

Các nhạc phẩm đưa người nghe đi từ những cảm xúc lúc hào hùng lúc bi tráng, lúc lại đầy sâu lắng, lúc lại rộn ràng… Những nhạc phẩm đã thực sự vẽ lại một bức tranh sinh động về những chiến thắng vang dội, những hy sinh vô bờ bến của quân đội trong các cuộc kháng chiến. Hình ảnh của những người anh hùng vĩ đại của dân tộc như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất hiện ở các phóng sự cũng khiến rất nhiều khán giả rưng rưng.

Đăng Dương tiếp tục mang tới chương trình tổ khúc Hợp xướng "Hồi tưởng".

Càng về sau, cảm xúc khán giả theo dõi càng dâng cao với những khúc ca đầy cảm hứng về người lính. Hàng loạt các quân nhân và người dân yêu nhạc thủ đô đều đứng lên vỗ tay không ngừng theo Hành khúc thắng lợi, Tiến bước dưới quân kỳ, Hát mãi khúc quân hành.

Với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Đài Hà Nội, dàn Hợp xướng Âm thanh trẻ, CLB Sao tuổi thơ cùng các nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Phúc Tiệp, chương trình thực sự mang lại một không gian âm nhạc đầy cảm xúc, thấm đẫm tình yêu non sông đất nước.

Chương trình là lời tri ân sâu sắc đến những người lính bộ đội Cụ Hồ, đồng thời cũng là thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước, về sự đoàn kết, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Khúc quân hành vang mãi non sông không chỉ là một chương trình âm nhạc mà còn là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho mọi thế hệ tiếp nối, là bài ca tự hào, nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Đây là dịp để mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm hiểu và trân trọng hơn những đóng góp to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đăng Dương hát "Tượng đài chiến thắng":

Quỳnh An

Ảnh, clip: HTV