Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham quan các gian hàng ngày hội chuyển đổi số. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhằm hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động như diễn đàn, triển lãm gian hàng trưng bày công nghệ số… tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Trong hơn 50 gian hàng, có trên 10 điểm trưng bày của các sở, ngành tỉnh Khánh Hòa tham gia, nhằm giới thiệu những giải pháp công nghệ, tạo giá trị cộng đồng, lấy “người dân làm trung tâm”.

Cụ thể hơn, Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu, cung cấp những tiện ích về ứng dụng VneID, hướng dẫn người dân các thao tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với những thủ tục do Bộ Công an cung cấp.

Nhiều phụ huynh được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cấp căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Các sở, ban ngành tỉnh Khánh Hòa đưa những ứng dụng chuyển đổi số vào triển lãm để người dân trải nghiệm. Ảnh: Xuân Ngọc

Còn Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh mở ra gian hàng hỗ trợ người dân làm các thủ tục đăng ký dịch vụ công trực tuyến. Nhiều người được hỗ trợ đổi giấy phép lái xe hạng B2, thông qua nộp hồ sơ trực tuyến, không cần quá nhiều thủ tục.

Là du khách từ TPHCM đến TP Nha Trang du lịch, gia đình chị Phương, 35 tuổi, tham quan khu vực trưng bày công nghệ số diễn ra tại Quảng trường 2-4.

Tại gian hàng của Sở Du lịch, chị Phương được giới thiệu các điểm tham quan, dịch vụ bằng ứng dụng công nghệ được trưng bày.

“Tôi có thêm nhiều lựa chọn điểm đến khi tiếp cận với công nghệ mà không phải thông qua đơn vị lữ hành, tiết kiệm được chi phí”, chị Phương nói.

Sở Du lịch giới thiệu các ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR), thực tế hỗn hợp (MR) trong hoạt động du lịch. Hướng dẫn viên du lịch ảo, các tiện ích sử dụng công nghệ số phục vụ du khách cũng được trưng bày.

Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu, cung cấp những tiện ích về ứng dụng VneID. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngoài ra, gian hàng của Sở Công thương thu hút khá nhiều người khi được giới thiệu về các khâu bán hàng, sản phẩm được đưa lên các ứng dụng, sàn thương mại điện tử hay mạng xã hội, để tiếp cận khách hàng hiệu quả, an toàn. Đặc biệt, người dân được hướng dẫn việc livestream để bán hàng online.

Kinh doanh lĩnh vực nông sản, chị Linh cho biết, mỗi lần livestream bán hàng có nguồn thu, nhưng chưa được kỳ vọng vì chủ yếu trong khu vực Nha Trang và lân cận.

“Qua hoạt động livestream này, tôi biết thêm một số phương thức giao tiếp, tương tác với khách hàng để mở rộng thị trường”, chị Linh bày tỏ.

Chuyển đổi số giúp gắn kết chính quyền với người dân và doanh nghiệp

Tương tự, các ngân hàng, trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp công nghệ số cũng tham gia trưng bày những sản phẩm, giải pháp và dịch vụ công nghệ số, dịch vụ Internet, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.. tại triển lãm, để người dân được trải nghiệm.

Doanh nghiệp địa phương giới thiệu ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo ông Nguyễn Hoàng Bảo Duy, Phó Giám đốc Viettel Khánh Hòa, đơn vị đã giới thiệu về hạ tầng mạng viễn thông 5G, hệ thống loa truyền thanh thông minh, các nền tảng hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử sử dụng trợ lý ảo, trung tâm điều hành thông minh trong hệ thống thành phố thông minh... giúp người người dân và doanh nghiệp có thêm trải nghiệm.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa cho biết, điểm đặc biệt của ngày hội công nghệ số năm nay là các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong lĩnh vực đã tham gia vào triển lãm, mang lại giá trị cộng đồng, lấy “người dân làm trung tâm".

Từ đó, giúp người dân thuận tiện trong việc tham gia, theo dõi, góp phần lan tỏa tinh thần, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chuyển đổi số.

Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Khánh Hoà, thời gian tới, kế hoạch của địa phương sẽ tập trung theo 6 trụ cột chính là quản trị thông minh, kinh tế thông minh, giao thông thông minh, môi trường thông minh, công dân thông minh và đời sống thông minh.

Điều này góp phần tạo lập mối quan hệ chặt chẽ, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền tỉnh với người dân, du khách, doanh nghiệp… với các cơ quan chính quyền của tỉnh.