'Khẩu vị' của nhà đầu tư bất động sản cuối năm 2022

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư “vua”

Năm 2022 được đánh giá là năm bản lề cho giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Trong khoảng thời gian đó, các kênh đầu tư đều ghi nhận nhiều diễn biến thăng trầm.

Hiện tại, dù đã đi được 1/2 chặng đường nhưng nửa cuối năm 2022 vẫn được các chuyên gia kinh tế đánh giá là sẽ tiếp tục trầm lắng.

Bên cạnh những ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô, chính sách thì hậu quả từ đại dịch Covid-19 cũng như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có xu hướng dừng lại đang tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Thị trường chứng khoán “đỏ lửa” khi nhiều cổ phiếu trong nhóm trụ cột sụt giảm mạnh thời gian qua, tiền ảo lao dốc khiến nhiều người mất trắng tài sản chỉ trong nháy mắt, lãi suất tiết kiệm tuy có tăng song vẫn ở mức thấp... Diễn biến thị trường không mấy sáng sủa khiến nhà đầu tư loay hoay tìm nơi rót vốn nửa cuối năm 2022.

Nhiều nhà đầu tư có xu hướng tìm đến chiến lược “phòng thủ” với vàng. Tuy vậy, theo nhiều nhà đầu tư, vàng chỉ nên được coi là kênh trú ẩn thay vì kênh kiếm lời. Trên thế giới, giá vàng từ đầu năm đến nay tăng rất ít trong khi giá vàng trong nước biến động khó lường do chênh lệch quá cao so với giá thế giới.

Trong bối cảnh đó, bất động sản vẫn được đánh giá là kênh mà các nhà đầu tư đặt nhiều niềm tin. Đặc biệt, với chiến lược nhà ở 2021 - 2023 đang dần hoàn thiện, đầu tư cơ sở hạ tầng được coi là một trong 3 đột phá chiến lược đầu tư công được thúc đẩy mạnh - yếu tố quan trọng hỗ trợ tích cực cho thị trường bất động sản thời gian tới.

Nhưng dù được nhận định là kênh đầu tư an toàn và lâu dài trong giai đoạn hiện tại, các nhà đầu tư lại gặp khó trong việc tiếp cận vốn ngân hàng do chính sách kiểm soát chặt chẽ với tín dụng bất động sản (BĐS) của Ngân hàng Nhà nước. Đây cũng là một lý do khiến các nhà đầu tư khó tiếp cận sản phẩm BĐS giá trị cao (trên 12-15 tỷ).

Trong khi đó, phân khúc căn hộ khách sạn ven biển với giá trị đầu tư chỉ dưới 1 tỷ đang nhận được sự quan tâm của thị trường.

Theo các chuyên gia, thị trường đang trong giai đoạn sàng lọc và đây là cơ hội cho những sản phẩm mang lại giá trị thực cho nhà đầu tư, pháp lý minh bạch, giá bán phù hợp với tài chính của số đông.

Đó cũng là lý do đưa Apec Mandala Phú Yên trở thành một trong những dự án thu hút nhà đầu tư tại thị trường đầy tiềm năng Phú Yên hiện nay.

Kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư

Apec Mandala Phú Yên sở hữu vị thế đắc địa tại trung tâm thành phố Tuy Hòa, ngay trên Đại lộ Hùng Vương - cung đường huyết mạch, sôi động, sầm uất của thành phố biển, là tâm điểm kết nối vùng tại Phú Yên.

Dự án cách sân bay Tuy Hòa 8km, cách bãi biển chỉ 500m. Nhờ vậy, Apec Mandala Phú Yên có lợi thế khai thác kinh doanh tiềm năng.

Apec Mandala Phú Yên sở hữu hệ sinh thái tiện ích 5 sao gồm trung tâm thương mại, khu ẩm thực, khu vui chơi trẻ em, trung tâm hội nghị, bể bơi vô cực, lobby bar, khu vườn trên mây, Sky bar, phòng tập gym… Nơi đây hứa hẹn sẽ tạo nên những trải nghiệm thượng lưu đúng nghĩa.

Apec Mandala Phú Yên có thể đón hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày - ảnh phối cảnh dự án

Hướng đến đáp ứng hệ quy chuẩn khắt khe của dòng sản phẩm nghỉ dưỡng 5 sao, Apec Mandala Phú Yên có thể đảm bảo được công suất cho thuê căn hộ ở mức cao. Theo chủ đầu tư, khi đi vào hoạt động, mỗi ngày dự án có thể phục vụ tới hơn 1.000 khách du lịch với giá trị khai thác tối thiểu 2 triệu/phòng/đêm theo giá thị trường. Tỷ suất này hứa hẹn đem về cho chủ nhân những khoản lợi nhuận thụ động hấp dẫn.

Hiện với chỉ từ 900 triệu đồng ban đầu, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp và tầm view bao trọn bờ biển của xứ “hoa vàng cỏ xanh”.

Cũng theo chủ đầu tư, trong trường hợp thanh toán sớm, khách hàng sẽ được hưởng chính sách chiết khấu hấp dẫn lên tới 8%. Không chỉ vậy, chủ sở hữu còn được hưởng lợi lớn từ chương tình cam kết thuê lại với mức lợi nhuận 8% giá trị căn hộ trong năm đầu và mức chia sẻ theo tỷ lệ 80/20 trong suốt 10 năm. Bên cạnh đó chủ đầu tư dành tặng các khách hàng 30 đêm nghỉ dưỡng cao cấp miễn phí mỗi năm trong 10 năm.

Hội tụ các thế mạnh về vị trí, tiện ích, chính sách bán hàng, Apec Mandala Phú Yên được giới đầu tư đánh giá là một trong những dự án đáng quan tâm trong bối cảnh hiện nay.

Lệ Thanh