Xu hướng tìm kiếm giá trị “độc bản” không theo số đông

Tỉnh táo trước những cơn sốt đầu tư bồng bột, giới tinh hoa coi việc đầu tư bất động sản không chỉ là một hình thức sinh lời mà còn thể hiện đẳng cấp mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tính khan hiếm không phải ai cũng có thể sở hữu của những tài sản này là yếu tố góp phần định hình phong cách riêng biệt, khẳng định vị thế của chủ nhân. Thay vì đầu tư vào những dự án mang giá trị ngắn hạn, chạy theo giá trị đồng tiền đơn giản; họ bị thu hút bởi những dự án mang lại trải nghiệm độc nhất, ở vị trí đắc địa, ít người có thể sở hữu và tiện ích xứng tầm.

Kiến trúc tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp lưu giữ bản sắc văn hóa địa phương là mô hình nghỉ dưỡng được giới tinh hoa ưu tiên lựa chọn. Ảnh: villedemont

Khước từ việc lựa chọn những căn hộ phô trương nơi thành thị sầm uất, giới giàu bền vững hướng đến những tuyệt tác kiến trúc “độc nhất vô nhị” tựa núi tựa sông, ẩn mình nhưng không khiêm nhường trước thiên nhiên hùng vĩ. Và để tạo nên giá trị độc bản, tuyệt tác thiên nhiên còn phải mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, nơi tinh hoa truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại, kiến tạo nên không gian sống độc bản và đẳng cấp.

Vượt xa giá trị vật chất, những tòa biệt thự sở hữu trải nghiệm thư thái đã mang đến cho giới thượng lưu cơ hội khai mở nguồn năng lượng tích cực, nuôi dưỡng tâm hồn và nâng tầm cuộc sống. Theo kiến trúc sư người Mỹ Lisa Heschong, trong cuốn sách "Visual delight in architect: daylight, vision and view" cho rằng, kết nối con người với thiên nhiên đóng vai trò thiết yếu cho sức khỏe tinh thần và thể chất. Đây chính là chìa khóa mở ra cánh cửa viên mãn khi lựa chọn nơi an cư.

Le Zenis Boutique Mountain Resort - Khu nghỉ dưỡng giữa lưng trời Sapa

Xu hướng tìm đến những thiết kế “phiên bản giới hạn” và tiêu chuẩn lựa chọn bất động sản của giới tinh hoa và giàu bền vững trở nên ngày một khắt khe hơn bao giờ hết. Nắm bắt được tâm lý đó, dự án Le Zenis Boutique Mountain Resort - nấc thang nghỉ dưỡng cao nhất Việt Nam chính là “bản thiết kế mẫu” cho phong cách đầu tư quý tộc ấy.

Tọa lạc vị trí đắc địa "lưng tựa núi Hàm Rồng, mặt hướng thung lũng Mường Hoa", khu nghỉ dưỡng 5 sao Le Zenis Boutique Mountain Resort mang đến tầm nhìn bắt trọn cảnh sắc Sapa, bao quanh là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng bầu không khí trong lành của đại ngàn. Hơn cả một nơi nghỉ dưỡng đơn thuần, Le Zenis còn đem lại những trải nghiệm đắt giá bậc nhất với núi xanh trùng điệp đại ngàn, biển mây cuồn cuộn và bát ngát 12 mùa lúa hoa Sapa; hứa hẹn là nơi để những tâm hồn tinh tế tìm về với cội nguồn và hòa mình vào tinh hoa bản địa.

Le Zenis Boutique Mountain Resort - Biệt thự nghỉ dưỡng núi mang định nghĩa quite luxury thực thụ. Ảnh: Le Zenis Boutique Mountain Resort

Tập trung vào phong cách cottage đầy mộc mạc, 19 căn biệt thự Boutique Cottage lần đầu tiên xuất hiện treo giữa rừng thông trăm tuổi, như một bản hòa ca của sương gió phố núi và mây trời, mang âm hưởng Bắc Âu sang trọng hoà quyện nhuần nhị cùng văn hóa địa phương. Không gian sống đẳng cấp của những căn cottage không chỉ là nơi để ở mà còn là khoảng trời bình yên để tái tạo, tôn vinh cảm xúc chủ nhân trong mỗi giây phút tĩnh tại, êm ái.

Mỗi căn Boutique Cottage thiết kế sang trọng, tạo nên tầm view vĩnh cửu độc nhất. Ảnh: Le Zenis Boutique Mountain Resort

Không chỉ vậy, du khách còn được tìm hiểu và tận hưởng những giá trị văn hóa bản sắc dân tộc. Đội ngũ quản lý vận hành dự án Le Zenis Boutique Mountain Resort hiện tại là 90% người dân tộc bản địa với tinh thần “phục vụ bằng cả trái tim”. Mỗi chủ nhân sẽ được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tận tâm từ những quản gia am hiểu địa phương, thấu hiểu chủ nhân qua từng cử chỉ, ánh nhìn.

Những nguyên liệu như tre nứa, mây đan, dây leo… dưới đôi bàn tay khéo léo và sự cần mẫn của các nghệ nhân đã trở thành các vật dụng ấn tượng, mang âm hưởng núi rừng và đậm màu sắc bản địa Sapa. Mỗi tác phẩm nghệ thuật được xếp đặt trong biệt thự đều là hiện hữu của dáng hình truyền thống xen lẫn hơi thở đương đại, tạo nên những điểm nhấn tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại.

Không gian sống đẳng cấp, độc bản, tối giản, chất lượng và thoải mái. Ảnh: Le Zenis Boutique Mountain Resort

Địa thế “dãy núi triệu đô” có 1-0-2 tại thị trấn sương mờ Sapa hứa hẹn là “thỏi nam châm” thu hút sự đầu tư mới của giới siêu giàu. Sở hữu Boutique Cottage tại Le Zenis Boutique Mountain Resort không chỉ là sở hữu một căn biệt thự, mà còn là sở hữu di sản thời gian, khẳng định đẳng cấp và kiến tạo tương lai thịnh vượng. Số lượng hữu hạn cùng giá trị bền vững trong khu vực hạ tầng phát triển chính là điểm đến chinh phục mà giới thượng lưu nào cũng khao khát muốn định vị vào bộ sưu tập tinh hoa của mình.

Lệ Thanh