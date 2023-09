Chiều 8/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh vụ “Xuất cảnh trái phép, nhóm người Việt bị bắt cóc tống tiền, tra tấn dã man”.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã tặng bằng khen đột xuất cho 4 tập thể gồm: Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 5 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang; Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và 6 cá nhân thuộc các đơn vị.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh An Giang đã thưởng 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia điều tra, truy xét vụ án.

Đại tá Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Tầm

Như đã đưa tin, ngày 7/9, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam với 5 đối tượng gồm: Trần Thiết Thoại (SN 1982); Huỳnh Thị Út (SN 1980); Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1967); Nguyễn Thanh Toàn (SN 1992; cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Trương Văn Chung (SN 1995, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các đối tượng Hoàng, Toàn, Thoại và Út tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, ngày 28/8, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận điều tra vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang) theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, do cuộc sống khó khăn, mong tìm được công việc với mức lương ổn định, một nhóm 5 người (từ nhiều tỉnh thành phía Bắc) đã rủ nhau liên hệ với một đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép.

Nào ngờ khi đến Campuchia, họ rơi vào đường dây buôn người, bị tra tấn dã man, tống tiền… Trong đó, 1 người đã thiệt mạng.

Trở về từ “địa ngục trần gian”, anh N.V.T. (SN 1982, ở Hải Dương) cho biết, cả nhóm dự định qua Đài Loan tìm việc. Họ được báo giá một chuyến vượt biên là 6.500 USD/người (khoảng 150 triệu đồng). Khi xuất cảnh trót lọt mới phải trả tiền nên anh T. và mọi người cảm thấy yên tâm.

Trưa 25/8, ô tô chở anh T. cùng 4 người khác tới một tòa nhà tại Campuchia. Vừa bước vào phòng, họ bị nhóm người dùng súng, dao, gậy khống chế, trói chân tay rồi đánh đập và cướp tài sản (tiền và điện thoại di động).

Đối tượng Trương Văn Chung khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Các nạn nhân liên tục bị tra tấn dã man, quay video gửi về gia đình đòi tiền chuộc (300 - 500 triệu/người). Thấy gia đình các nạn nhân chần chừ, chúng tiếp tục đánh đập, dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để gây sức ép.

Quá hoảng sợ, người thân của các nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền gần 500 triệu đồng nhưng các đối tượng vẫn không thả người.

Một trong 5 nạn nhân đã bị đánh chấn thương sọ não dẫn tới tử vong; 4 người còn lại lợi dụng đêm tối và sơ hở của đối tượng đã tự cởi trói, trốn chạy qua sông về Việt Nam cầu cứu lực lượng chức năng.

“Chúng tôi may mắn gặp được người dân tốt bụng chỉ đường và hỗ trợ đưa về Việt Nam”, một nạn nhân kể lại.

Nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh An Giang cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã sang Campuchia, phối hợp với lực lượng chức năng của chính quyền nước bạn khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh vụ việc.

Lực lượng chức năng 2 nước đã truy xét, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan để điều tra, truy tố trước pháp luật.