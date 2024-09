Sáng 25/9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD&ĐT, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá đây là cuộc thi thiết thực góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: N. Huyền

Theo ông Thủy, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh con người, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét; việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có lúc, có nơi bị buông lỏng, một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để.

Số vụ tai nạn giao thông giảm chưa bền vững; việc giải quyết ùn tắc giao thông tại một số thành phố, đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn…

“Trong các loại tử vong vì thiên tai, bệnh tật, dịch bệnh… thì tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) để lại hậu quả nghiêm trọng, thể hiện sự đau đớn tột cùng vì sự ra đi đột ngột. Bệnh tật có thể dự đoán, thiên tai có thể dự phòng còn tử vong do TNGT thì không thể nói trước, biết trước.

Trong hòa bình nhưng số người ra đi vì tai nạn giao thông vẫn quá lớn. Một ngày trung bình có từ 29-33 người tử vong do TNGT thì một năm cũng trên dưới 10.000 người”, ông Thủy nói.

Theo ông Thủy, nguyên nhân tình trạng này có phần do cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện vi phạm… nhưng còn phải kể đến ý thức chấp hành luật, các quy định về giao thông của người dân. Ngoài ra, văn hóa giao thông chưa được nâng cao, chưa trở thành nét đẹp khi tham gia giao thông.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhấn mạnh, TNGT là vấn đề toàn cầu. Mỗi năm TNGT cướp đi sinh mạng của khoảng 1,5 triệu người, trên 50 triệu người mang thương tật suốt đời.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Ảnh: N. Huyền

“Tại Việt Nam, TNGT từng bước được kiềm chế, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra vẫn rất lớn, hậu quả là những mất mát không gì bù đắp được.

Trong 9 tháng cả nước xảy ra 17.481 vụ TNGT, làm chết 8.115 người, bị thương 13.385. Mỗi ngày có khoảng 30 người ra đi vĩnh viễn.

Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát… thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp bền vững”, ông Thành nhấn mạnh.

Đây cũng chính là lý do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024.

Theo ông Thành, cuộc thi năm nay tập trung vào các chủ đề: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; những điều cần biết trong các luật mới ban hành như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15, Luật Đường bộ số 35/2024/QH15…

Ông Thành kỳ vọng cuộc thi năm nay thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông.