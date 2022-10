Khoe 'chiến tích' gây án lên mạng, nhóm thanh niên từ TP.HCM về Đồng Nai lẩn trốn

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm AND đồng thời thu thập chứng cứ củng cố tin tố giác tội phạm về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố thêm 2 tội danh đối với một số người ở nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”.