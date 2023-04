Cụ thể, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Aga (đối tượng phản động FULRO lưu vong) và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Y Krếc Byă (thường gọi là Ama Guôn, SN 1978, ở buôn K’nia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn).

Đối tượng Y Krếc Byă (áo trắng thứ 2 từ phải qua). Ảnh Công an cung cấp

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng khác có liên quan.

Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, 2 bị can Aga và Y Krếc Byă cùng một số đối tượng khác đã có hành vi chỉ đạo tiến hành những âm mưu, hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết; tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến để chỉ đạo thu thập các thông tin, tài liệu xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang; gây chia rẽ giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau.

Ngoài ra, một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở theo chỉ đạo của FULRO lưu vong để hoạt động trái phép.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.