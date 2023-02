Khởi tố 2 kẻ cướp điện thoại của người đi đường

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với 2 người đàn ông điều khiển xe máy cướp điện thoại của người đi đường.

Trước đó, vào ngày 17/2, tại khu vực ngã tư Lộc Thuỷ (thuộc xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương) xảy ra 1 vụ cướp giật tài sản. Đối tượng gây án là 2 thanh niên điều khiển xe máy, thực hiện hành vi cướp giật điện thoại di động của một thiếu niên đang ngồi trên xe đạp điện. Ngay sau đó, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án, rà soát các đối tượng khả nghi trong và ngoài huyện. 2 đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ Đến ngày 21/2, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an xã Đại Thành (huyện Yên Thành) bắt giữ thành công 2 đối tượng Phan Văn Hậu (SN 1993) và Lê Công Đức (SN 1992), đều trú tại xã Đại Thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Hậu là người điều khiển xe máy, Đức ngồi phía sau trực tiếp cướp giật điện thoại. Gây án xong, điện thoại được mang về huyện Yên Thành tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.