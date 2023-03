Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện thông tin về việc một số nhà sách trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu buôn bán sách giả nên tập trung điều tra, xác minh.

Qua điều tra xác định, năm 2021 ba chủ nhà sách trên địa bàn thành phố Bắc Giang gồm Hồ Thị Thịnh (SN 1965, chủ nhà sách Phú Thịnh), Đỗ Thị Luyến (SN 1960, chủ Nhà sách Sơn Luyến) và Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989, chủ nhà sách Hằng Thắng) có hành vi mua sách giả để kinh doanh kiếm lời.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Tuyến. (Ảnh: CACC)

Ngày 6/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thịnh, Đỗ Thị Luyến, Nguyễn Thị Tuyến về tội "Buôn bán hàng giả". Đồng thời, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can.

VKSND tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các lệnh và quyết định tố tụng nêu trên.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.