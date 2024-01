Tối 24/1, trao đổi với PV VietNamNet, một cán bộ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, mở rộng điều tra vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Bảo Việt Cao Bằng, công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là cán bộ của công ty này.

Bị can Hoàng Thị Chấm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Các bị can gồm: Hoàng Thị Chấm (SN 1978, ở TP Cao Bằng), Nông Tiến Đạt (SN 1987, ở TP Cao Bằng), Đàm Bắc Chiến (SN 1979, ở TP Cao Bằng), Điền Phi Long (SN 1988, ở TP Cao Bằng).

Cơ quan công an xác định, 4 đối tượng trên với vai trò đồng phạm đã giúp sức cho Hoàng Thị Minh Hiền, Giám đốc Công ty Bảo Việt Cao Bằng (bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 27/10/2023) thực hiện các vi phạm trong hoạt động thu chi, tài chính của Công ty Bảo Việt Cao Bằng vào các năm 2020, 2021, gây thiệt hại cho Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.