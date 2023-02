Khởi tố 6 bị can trong số hơn 50 thanh niên rượt đuổi nhau trên đường

Ngày 18/2, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, khuya 8/2, nhóm 15 thanh thiếu niên ở TP Đà Nẵng đến quán đường Nguyễn Thị Thập (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) uống cà phê.

Nhóm thanh niên ở TP Đà Nẵng. Ảnh: CACC.

Tại đây, Nguyễn Phước Hiếu (18 tuổi, ngụ tại quận Thanh Khê), Nguyễn Anh Tiến, (19 tuổi) và Phạm Minh Đức (18 tuổi, cùng ở quận Liên Chiểu), kể cho nhóm nghe về việc mâu thuẫn trên mạng xã hội với Lê Hoàng Vũ (21 tuổi, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) và hẹn đánh nhau.

Khi gọi thêm người, nhóm của Tiến gồm 25 thanh thiếu niên đến điểm hẹn tại cây xăng gần Cầu Đỏ (thuộc xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) thì gặp nhóm 28 thanh niên do Lê Hoàng Vũ, Ngô Văn Dương (18 tuổi, trú tại phường Điện Nam Đông) và Dương Văn Bình (19 tuổi, trú tại phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn) cầm đầu.

Nhóm thanh niên tại thị xã Điện Bàn. Ảnh: CACC.

Hai nhóm rượt đuổi trên các tuyến đường với tốc độ cao, dàn hàng ngang, nẹt pô.

Đến khu vực cầu Quá Giáng (xã Hoà Phước, huyện Hoà Vang) nhóm của Nguyễn Anh Tiến sử dụng xe máy đuổi theo nhóm của Vũ trên Quốc lộ 1A đến thị xã Điện Bàn.

Khi đến trạm thu phí thuộc địa phận thôn Viêm Tây 1 (xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn), xe máy do M.V.Q. chở Đ.V.Q.T. bị ngã.

Hậu quả T. tử vong tại chỗ, Q. bị thương được đi cấp cứu tại bệnh viện Vĩnh Đức.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra. Cơ quan chức năng đang tiếp tục triệu tập những người có liên quan làm rõ vụ việc.