Ngày 8/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an TP Việt Trì mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Dũng (SN 2007) và 8 nghi phạm liên quan trong vụ hỗn chiến trên đường Nguyễn Tất Thành cách đây không lâu.

Nhóm thanh niên bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Trước đó, nhóm thanh niên này mang hung khí, điều khiển phương tiện lạng lách, truy đuổi, đánh nhau tại đường Nguyễn Tất Thành thuộc phường Vân Phú, TP Việt Trì.

Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm thanh niên này khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên Trần Đức Dũng cầm đầu nhóm 15 người đi trên 6 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí gồm dao phóng lợn, đinh ba, dao mèo… đánh Nguyễn Vương Sơn (SN 2003) tại đoạn đường nêu trên.

Công an làm việc với một nghi phạm. Ảnh: CACC

Hậu quả, vụ hỗn chiến khiến Sơn bị thương ở vùng đầu, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 8%.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Việt Trì đang tiếp tục điều tra, mở rộng đối với các đối tượng liên quan.