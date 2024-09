Ngày 17/9, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 người về tội 'Cản trở hoặc gây rối hoạt động của phương tiện điện tử'.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoang (SN 1974), Nguyễn Văn Đông (SN 1994, cùng trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Tấn Cường (SN 1988, trú tỉnh Bình Định) và Dương Thanh Tùng ( SN 1991, trú TP Cần Thơ).

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 1 trong 4 bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, vào tháng 5/2024, Nguyễn Hoang, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Tấn Cường đã liên lạc với Dương Thanh Tùng để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá do các đối tượng đang điều khiển nhằm mục đích khai thác thủy sản trái phép ở các khu vực bị cấm đánh bắt.

Sau khi thỏa thuận xong, Hoang, Đông, Cường điều khiển tàu đến vị trí tàu cá của Tùng, tháo các thiết bị giám sát hành trình trên tàu đưa cho Tùng cất giữ.

Đến ngày 28/5, Đoàn trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi cục thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra hành chính, phát hiện tàu cá do Tùng điều khiển đang lưu giữ 6 thiết bị giám sát hành trình tàu cá của Hoang, Đông, Cường đã gửi trước đó.

Cơ quan liên quan đã lập biên bản, tạm giữ tàu cá và số thiết bị trên, đồng thời bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, ngày 16/8, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Bé (57 tuổi, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) do có hành vi đưa tàu cá, thuyền viên Việt Nam sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.