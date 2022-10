Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dúi thuốc lá đang cháy vào mặt công an

Ngày 30/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Mạnh Tường (SN 1980, trú chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Vũ Mạnh Tường (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/10, trong khi Tổ tuần tra 282 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đường Nguyễn Phục, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa thì phát hiện Vũ Mạnh Tường và một nam thanh niên khác đi trên xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm.

Khi tổ tuần tra dừng xe, yêu cầu kiểm tra thì 2 đối tượng này không chấp hành, buông lời nói lăng mạ tổ công tác.

Thậm chí Vũ Mạnh Tường còn chửi bới, xúc phạm, dùng tay xô đẩy cán bộ tuần tra và cầm điếu thuốc lá đang cháy dúi vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Theo Dân trí