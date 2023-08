Sáng 3/8, một nguồn tin cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông vừa khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hồ Sỹ Điệp, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (nguyên là Phó Giám đốc Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới và các công trình trọng điểm tỉnh Đắk Nông).

Ông Hồ Sỹ Điệp (giữa) bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh: CTV

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định ông Hồ Sỹ Điệp đã vi phạm về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công các gói thầu thuộc hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc của Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Vi phạm của ông Hồ Sỹ Điệp rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và của tổ chức Đảng, cơ quan công tác nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hồ Sỹ Điệp bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Hiện tại, ông Hồ Sỹ Điệp bị Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú do liên quan vụ án “Vi phạm các quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng - Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cũng quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Quốc Đạt, Trưởng phòng dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Liên quan đến vụ án nói trên, Công an tỉnh Đắk Nông cũng khởi tố ông Đặng Gia Dũng (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) và ông Đặng Thái Sơn (SN 1984, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, nguyên công chức Phòng Quản lý Chất lượng Công trình thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) vì có liên quan sai phạm tại dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ.

Về phía doanh nghiệp, đã khởi tố Phạm Văn Cửu (SN 1975, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đường Việt, Chủ nhiệm đồ án thiết kế bản vẽ thi công), Nguyễn Thanh Hà (SN 1987, nguyên Trưởng phòng Thiết kế thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đường Việt).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai vào năm 2015, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, đã rất nhiều lần xảy ra sự cố sụt trượt gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.