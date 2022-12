Khởi tố đối tượng buôn bán hơn 17kg pháo nổ

Ngày 7/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền Trâm (SN 1989, ngụ Đồng Nai), cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ hơn 17kg pháo nổ.

Nguyễn Thị Huyền Trâm làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, lực lượng Công an TP Biên Hòa phối hợp với công an phường Thống Nhất bắt quả tang Trâm đang vận chuyển 10 hộp pháo nổ loại 49 ống/1 hộp, với tổng trọng lượng hơn 17kg.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ số pháo nói trên và đưa đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, đối tượng Trâm khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) từ TP.HCM về bán cho khách trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để kiếm lời, trên đường đi lấy pháo về thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Huy Hoàng