Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại phường Thủy Vân, TP Huế), để điều tra tội danh “Giết người”.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Sang (áo xanh). Ảnh Công an cung cấp

Nạn nhân của đối tượng Sang là Đại uý Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 17h ngày 12/1, sau khi nhận được thông tin đối tượng Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh (phường Thủy Vân, TP Huế), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Đại úy Trần Duy Hùng và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu Sang quay trở lại nhà.

Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang không những không chấp hành mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với tổ công tác.

Quá trình này, tổ công tác đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường Lê Đức Anh, vào gần cổng nhà của đối tượng, Nguyễn Tấn Sang vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo một con dao Thái Lan bất ngờ tấn công tổ công tác.

Lúc này, Đại úy Trần Duy Hùng và các chiến sĩ dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, Đại úy Trần Duy Hùng bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực.

Mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu, nhưng Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh do vết thương quá nặng.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng. Ảnh Công an cung cấp

Trước hành động dũng cảm, hy sinh tính mạng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân, Đại uý Trần Duy Hùng được Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Trung tá.

Ngày 16/1, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thắp hương tưởng nhớ Trung tá Trần Duy Hùng; đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước những mất mát to lớn của gia đình.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lãnh đạo TP Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, có chính sách phù hợp, kịp thời, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình Trung tá Trần Duy Hùng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.